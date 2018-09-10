立委李鴻鈞站台 支持侯友宜

新北市長參選人侯友宜（前排中）9日參加新莊聯合競選總部成立大會，立委李鴻鈞（前排右）站台力挺。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修、、許哲瑗／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜及議員參選人蔡健棠9日舉辦新莊聯合競選總部成立大會，親民黨立委李鴻鈞到場站台並公開表態「我當然支持侯友宜」；民進黨市長參選人蘇貞昌則在中和成立工程界後援會，他表示將以過去打造新板特區成功經驗，讓新北市改頭換面。

李挺國民黨參選人

蘇貞昌日前赴下泰山巖參拜，李鴻鈞以「未來市長」稱呼蘇，侯友宜昨參拜時，也以「新北市長」向群眾介紹，外界質疑李究竟支持蘇或侯？李鴻鈞對此表示，國民黨在新莊地區提名蔣根煌、陳明義、宋明宗、蔡淑君、黃林玲玲及蔡健棠，6人長期經營新五泰林選區，大家長期配合、互動良好，現在市長及議員選舉綁在一起，這6位參選人都支持侯友宜，「我當然也會支持侯友宜！」

侯友宜則是讚許李鴻鈞努力向中央爭取預算，為新北市做事不遺餘力，包括機場捷運泰山區增設A5a站，及萬大中和樹林線到迴龍，都是李鴻鈞極力爭取，他除謝謝李鴻鈞對新北市的支持，同時力挺蔡健棠，向選民疾呼只差200票就當選，「這次一定要讓蔡健棠當選」。

侯友宜昨日上午出席中和錦和公園原住民豐年祭，提出推動定期召開族群事務會議、建置原住民族經濟產業平台、培育師資推動族語振興，與廣設原住民老人日間關懷據點等4項原民政策。

國民黨立委許淑華下午陪同南投茶農遠道北上，贈送薑黃茶包給侯友宜作為競選小物，替選情加溫。侯友宜說，這場選戰不只新北市全力以赴，還有全台的朋友前來幫忙，不分你我、不分地區，大家感情黏緊緊，真的是「厚友誼」。

蘇要改善垃圾清運

蘇貞昌則是重提假牙補助政策，並表示要推動更環保、更便利、更省錢的垃圾清運政策，也將把大台北商港打造成境內關外、前店後廠的產業園區，讓台商能夠回流，讓產業能夠發展。

(中國時報)

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