愛在竹北 25對夫妻再步紅毯

2018年09月10日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

「新郎不是我！」當年婚禮遇到教召的楊識土，未能親自出席婚禮，9日在竹北社區發展協會舉辦「幸福台灣、愛在竹北」，太太披上嫁衣再嫁一次，彌補了夫妻倆的遺憾。現場共有25對夫妻穿上正式禮服，雙雙對對牽手進場，就像真的婚禮一般溫馨感人。

竹北社區發展協會9月9日在社區活動中心舉辦「幸福台灣、愛在竹北」活動，邀請社區25對「老夫老妻」重新穿上禮服再走紅毯。協會理事長彭如羚表示，社區有許多長輩早年穿著洋裝、披紅羅帕就嫁了，沒有過穿白紗禮服的體驗。

穿白紗 長輩好害羞

「大家都很害羞」彭如羚笑說，當初一個一個邀請長輩，很多人都不太願意，理由多半是「這麼老了，會被笑啦！」「我那麼胖，怎麼穿得下白紗？很丟臉。」不過在社區幹部的說服下，長輩們勇於突破自我，逐漸也覺得是件值得紀念的美事。

緊牽手 再一次心動

不少長輩們看到完妝的太太驚為天人，燦笑著說：「再一次心動。」問說要不要二度蜜月？不少人笑著搖手說：「在一起就是蜜月了啦！」參與的家庭很多都是三代同堂、甚至四代同堂，大夥一起玩遊戲，現場洋溢著幸福甜蜜的氣息。

婚禮中除了有九旬阿公牽著太太的手再次走過紅毯，更有當年「未能親自出席婚禮」遺憾的楊識土，當初看好日子準備結婚，未料婚禮前一天收到教召通知，又不知道能延期，只好讓自己的大姊當替身，把太太娶進門，這次終於能圓夢。

(中國時報)