盧秀燕勤掃街 林佳龍拚連任

2018年09月10日 04:11 中國時報 馮惠宜 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市長林佳龍與市議員參選人張家銨聯合競選總部9日成立，林佳龍特授旗給張家銨；要帶給台中市民「龍」平「銨」（台語攏平安）。（陳世宗翻攝）

「決戰中台灣！」選戰倒數76天，國民黨台中市長參選人盧秀燕趁假日到北區東興市場掃街拜票；她強調自己是兩串香蕉，直接用拜託、請託方式尋求支持。角逐連任的台中市長林佳龍與市議員參選人張家銨聯合競選總部成立，林肯定張家銨願意為地方付出，盼承襲劉淑蘭議員服務精神，在地方持續扎根。

市場拜票 跑攤走透透

盧秀燕9日在競選總部主委江啟臣、北區市議員陳政顯、前市議員陳有江等陪同下到東興市場拜票！一行人先到市場內福興宮祈福，隨後即逐攤和民眾、攤商握手尋求支持；攤商奉上肉粽，預祝她高票當選。

盧秀燕說，近日持續早市、黃昏市場以及夜市等三市行程，因市場是了解經濟及觀察人民生活最重要的地方；她透過直接向人民請託，也呼籲對手林佳龍陣營應走入基層，直接向選民報告訴求、政見與對台中市的願景。政治人物要能接地氣，直接跟人民接觸、傾聽人民聲音，尋求人民支持。

傳承新秀 張家銨接棒

林佳龍與市議員參選人張家銨成立聯合競選總部，林佳龍與夫人廖婉如共同攜手站台大力推薦；張家銨曾擔任林佳龍立委時期服務處助理、廖婉如特助，年輕有活力且經歷豐富。市議員劉淑蘭、市黨部主委何明杰等，共同出席並大力推薦。

林佳龍表示，張家銨參選烏日、大肚、龍井區腹地廣，在地方經營就是要勤快、勤跑、勤勞；家銨形象陽光熱情會讓市民記得，佳龍和家銨要帶給台中市民「龍」平「銨」（台語攏平安）；同選區的市議員陳世凱拚連任，一定要2席全上議會過半，各項政策才能推動順利。

(中國時報)