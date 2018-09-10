蔡英文替涂助選 蕭批不加分

2018年09月10日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

蔡英文總統（左）在「百工百業挺改革」造勢活動上，大力為嘉義市長涂醒哲（右）拉抬聲勢。（呂妍庭攝）

蔡英文總統8日在嘉義市「百工百業挺改革」造勢活動上，大力為嘉義市長涂醒哲拉抬聲勢，但無黨籍參選市長的議長蕭淑麗卻直言，中央執政民怨四起，蔡英文來不見得對涂有加分，涂醒哲競選辦公室9日批評蕭的說法，有失議長高度，建議蕭回歸選戰正途，好好談政見；蕭陣營反駁「我們一直在談政見，反倒是涂讓市民看不到願景。」

蕭評票在基層不在高層

蕭淑麗接受媒體訪問時，指蔡英文執政造成民怨四起，雖握有行政資源，卻沒有做出讓人民有感，有助國家發展的政策，所以她來「不見得是正面輔選」，對涂醒哲就有加分，包括前立法院院長王金平日前為國民黨籍參選人黃敏惠輔選，蕭指出，這些人遊走各縣市，在嘉市沒什麼選票，「票在基層，不是在高層」。

涂醒哲競選總部9日針對蕭淑麗言論反擊，指蕭的說法不符合議長應有的層次，對她本人才是扣分，更代表蕭對蔡英文沒有正確認識，不了解涂醒哲樸實的性格，也不了解嘉義人，強調蔡英文4年前還不是總統，就連續到嘉市助選13次，是為嘉市舉才，而涂當選後「感恩圖報」，努力市政，像鐵路高架化、汙水下水道破零等政績都會被寫入歷史，更證明蔡英文有「識人之明」。

涂辦回嗆先好好談政見

涂總部建議蕭淑麗回歸選戰正途，好好談政見，尤其，她與黃敏惠同出於國民黨，這次出馬與黃較勁，應努力證明她比黃敏惠優秀，才不會把自己未來的政治生命，毀在這一次選戰裡。

蕭淑麗陣營反指涂醒哲選得這麼辛苦，民調吊車尾，搞不好蔡英文才覺得看錯人，強調蕭自表態選市長以來，積極提出多項政見，也得到選民正面回應，呼籲涂陣營不要只會打口水戰。

(中國時報)