蔡英文替涂助選 蕭批不加分

嘉義市議長蕭淑麗指蔡英文總統替市長涂醒哲輔選不見得有加分，卻被涂醒哲競選總辦公室指有失議長高度。（呂妍庭攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導
蔡英文總統（左）在「百工百業挺改革」造勢活動上，大力為嘉義市長涂醒哲（右）拉抬聲勢。（呂妍庭攝）

蔡英文總統8日在嘉義市「百工百業挺改革」造勢活動上，大力為嘉義市長涂醒哲拉抬聲勢，但無黨籍參選市長的議長蕭淑麗卻直言，中央執政民怨四起，蔡英文來不見得對涂有加分，涂醒哲競選辦公室9日批評蕭的說法，有失議長高度，建議蕭回歸選戰正途，好好談政見；蕭陣營反駁「我們一直在談政見，反倒是涂讓市民看不到願景。」

蕭評票在基層不在高層

蕭淑麗接受媒體訪問時，指蔡英文執政造成民怨四起，雖握有行政資源，卻沒有做出讓人民有感，有助國家發展的政策，所以她來「不見得是正面輔選」，對涂醒哲就有加分，包括前立法院院長王金平日前為國民黨籍參選人黃敏惠輔選，蕭指出，這些人遊走各縣市，在嘉市沒什麼選票，「票在基層，不是在高層」。

涂醒哲競選總部9日針對蕭淑麗言論反擊，指蕭的說法不符合議長應有的層次，對她本人才是扣分，更代表蕭對蔡英文沒有正確認識，不了解涂醒哲樸實的性格，也不了解嘉義人，強調蔡英文4年前還不是總統，就連續到嘉市助選13次，是為嘉市舉才，而涂當選後「感恩圖報」，努力市政，像鐵路高架化、汙水下水道破零等政績都會被寫入歷史，更證明蔡英文有「識人之明」。

涂辦回嗆先好好談政見

涂總部建議蕭淑麗回歸選戰正途，好好談政見，尤其，她與黃敏惠同出於國民黨，這次出馬與黃較勁，應努力證明她比黃敏惠優秀，才不會把自己未來的政治生命，毀在這一次選戰裡。

蕭淑麗陣營反指涂醒哲選得這麼辛苦，民調吊車尾，搞不好蔡英文才覺得看錯人，強調蕭自表態選市長以來，積極提出多項政見，也得到選民正面回應，呼籲涂陣營不要只會打口水戰。

(中國時報)

盧秀燕勤掃街 林佳龍拚連任 綠營雙母雞 拚高市議會過半

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。