綠營雙母雞 拚高市議會過半

民進黨高雄市長參選人陳其邁（中）和黨內三民區4位議員參選人包括議長康裕成（左二）、鄭孟洳（左）、洪平朗（右二）、何權峰（右）手拉手，高喊三民區4席全上，吸引約3000名支持群眾力挺。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

民進黨力拚高雄不能輸！除了市長參選人陳其邁展現母雞帶小雞氣勢外，議長康裕成也擔起「雙母雞」重責，不僅整合同選區議員參選人掛出黨內第1塊聯合競選看板，9日更成立聯合後援會，企盼團結延續市長過關、議會過半、議長連任。

議員參選人 合設後援會

「團結顧高雄，議會拚過半」聯合後援會成立大會9日在三民區登場，陳其邁牽起康裕成、洪平朗、鄭孟洳、何權峰的手，喊出「三民區4席全上，高雄全壘打」，而這也是黨內首個由議員參選人們成立的聯合後援會，現場湧入3000多名鄉親，立委管碧玲、李昆澤也現身力挺。

議長康裕成身兼議會火車頭，要帶領議會拚過半，讓高雄繼續向前邁進，這次選戰和市長參選人陳其邁攜手，扮演「雙母雞」之一角色，呈現民進黨團結決心；她向鄉親高喊「相信高雄，看好未來」，現場沸騰到最高點。

康裕成指出，陳其邁過去擔任代理市長時，為高雄市政的拚勁是有目共睹，不僅一早就為市政建設連環叩黨籍議員，深夜竟仍在為高雄發展、市民需求奔波，被媒體記者喚為「過動市長」。

康裕成讚譽陳其邁為高雄的付出及努力，如此有拚勁、有幹勁的優秀人才率領高雄航向美好未來，一定要讓陳成為港都的經濟市長；康也強調，三民區提名「雙龍雙鳳」，象徵黨的老幹新枝，一棒接一棒。

三民雙龍雙鳳 喊全壘打

陳其邁表示，鐵路地下化工程通過三民區，他自代理市長時就推動鐵路地下化計畫，未來將透過都市再生，社區自主參與活化及推動國際化商圈協力發展，吸引更多民間參與投資，再搭配捷運黃紅線橘線、環狀輕軌，讓高雄的大眾運輸網路越來越完善；並致力於治水，讓積水來的快去得也快。

(中國時報)

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