洪啟嵩壽宴 紀念傳禪40載

2018年09月10日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

台灣覺性地球協會9日舉辦洪啟嵩禪師傳禪40年暨60歲無生壽宴，藉禪師廣大因緣，匯聚各方好友，以期透過參與活動，體認佛法，開啟眼、耳、鼻、舌、身、意「六覺」的覺醒，讓心靈更昇華、社會更祥和，也將台灣的文化精華推廣到全世界。

洪啟嵩禪師年幼時目睹親人離世，感受生死無常，10歲起即參學各派禪法，尋求生命昇華超越之道；20歲開始講禪，向世人推動覺性運動，期開啟覺性地球。

迄今洪啟嵩禪師已講禪40年整，覺性地球協會遂藉禪師60歲壽辰，擴大舉辦無生壽宴，祈求社會祥和、世界和平。

洪啟嵩禪師表示，佛法所說的無生就是因緣，其實這不是他的生日宴，他也無意過生日，這個生日宴只是個因緣，是讓大家聚合，來此產生覺性的互動，讓自己的心靈更昇華、社會更祥和的平台。

禪師說，現場四周布置著他的藝術畫作，還有灣聲樂團的演奏，場內散發著沉香，口中品茗著百花茶等，其意在透過個人的眼、耳、鼻、舌、身、意，從「六根」產生「六覺」的革命。

洪啟嵩禪師指出，傳禪40載，他期許能把台灣這個人類文化精華匯聚之地旺盛的力量，推廣到全世界，成為未來建構地球與人類主要的核心力量。

覺性地球協會理事長龔玲慧表示，舉辦活動是希望讓每個人身心能夠安頓，讓每位前來的人，都能感受到自心的喜悅和幸福。洪老師因緣很廣，認識他的人非常多，雖然洪老師本不過生日，但希望透過這次無生壽宴，讓許多不常見的朋友一起出席，透過參與活動然後更愛自己，讓世界覺醒。

(中國時報)