長聖細胞新藥 獲申請審核

長聖國際生技的經營團隊(左1為文良總經理)。（長聖國際生技提供）

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中國時報
／台中報導

由中國醫藥大學附設醫院技術移轉的長聖國際生技9日宣布，繼今年2月以異體人類臍帶間質幹細胞新藥(UMSC01)治療心肌梗塞；取得美國食品藥物管理局（FDA）批准進行臨床一期人體試驗後，日前再傳佳音，長聖位於台中的細胞製劑廠經衛福部食藥署（TFDA）查廠通過，UMSC01也通過TFDA試驗用新藥申請（IND）審核。

長聖總經理黃文良說，全世界每年約有1600萬人罹患心肌梗塞，近年來國人心肌梗塞出現日益升高及患病年齡下降趨勢。心肌梗塞發作病人常須在數小時內緊急施救，全世界每年約有1700萬人中風，曾有中風病史者高達3.3億人，心肌梗塞和腦中風等疾病都急需醫藥界積極研究與開發新藥。

UMSC01中風試驗用新藥，已向美國FDA提出審核申請。黃文良表示，心肌梗塞與腦中風目前只能寄望幹細胞治療，國外細胞療法大都採取自體幹細胞；長聖是運用異體幹細胞，在實驗室以新生嬰兒臍帶萃取幹細胞製成試劑，再打進病患體內。

異體細胞療法在動物實驗中，已證實可促進受損心肌及神經細胞修復與再生；使受損部位恢復正常功能，且在關鍵時間內就能施打。黃文良指出，長聖在中科園區建置台灣第一座醫療等級PIC／S GMP規格細胞製造廠，今年初完成確效，未來將作為長聖免疫細胞製劑生產基地。

(中國時報)

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