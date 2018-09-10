晨曦音樂會 700人朝陽下品茶

嘉義縣梅山鄉瑞峰村「1314觀景台」9日舉行晨曦音樂會，讓參與民眾見證愛情一生一世。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣梅山鄉瑞峰村大窯山觀景台，因位處海拔高度正好是1314公尺，幾年前冠名為「1314觀景台」，取其一生一世諧音，從此知名度大開，社區除在西洋情人節和七夕情人節辦單身聯誼派對外，更選在9月9日舉行晨曦音樂會，讓民眾在悠揚樂聲中，見證日出緩緩升空，與愛人至親相約彼此守護一生一世，幸福久久。

昨清晨5點半，「晨曦音樂會」在「1314觀景台」登場，現場6、700位民眾聆聽成功大學藝術中心曼陀林樂團演奏，在朝陽陪伴下品茶、閒聊，既悠閒又浪漫。瑞峰社區發展協會理事長葉永鑫說，除了迎接日出，遊客們也在茶園間漫步，或到愛情塔喊出愛情宣言，讓遊客對瑞峰村美景與音樂饗宴有更深刻感受。

葉永鑫表示，音樂會由梅山鄉農會主辦，社區規畫籌辦，去年辦了第一場，回響熱烈，今年再辦，參與人數已經增加到700人，「會一直辦下去」，指以往山上居民只知種茶、賣茶，在返鄉青年獻策下，大家才懂得運用「1314觀景台」優勢，現陸續推出深度旅遊，帶領遊客認識當地茶和咖啡產業。

1314觀景台是2017年2月14日，由阿里山國家風景區管理處正式更名並揭牌啟用，除了吸引遊客來訪，更是情侶朝聖見證愛情的聖地，加上觀景台周邊電纜地下化，站上觀景台360度無死角，如天氣好，視野可俯瞰嘉義縣市、雲林、南投等地，近年已成大阿里山區新興人氣景點。

(中國時報)

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