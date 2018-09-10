淹後不理 水上鄉向嘉市求償

2018年09月10日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

水上鄉長劉敬祥日前直指水上鄉下寮村鴿溪寮社區在823水患災情嚴重，是嘉義市動用抽水機把水往下游排的後果，因公所行文給市府未獲回應，劉敬祥與社區開完說明會後，確定將由公所代表受災戶向市府代位求償，嘉市府工務處長李建賢除再次重申處置可受公評，也建議公所應釐清因果關係，再提出訴求，「不要動不動就訴諸公堂」。

劉敬祥表示，8月24日凌晨3點多接到下寮村長劉俊成來電，反映鴿溪寮淹水了，立即驅車到處巡查，發現市府竟然在紅瓦里安裝3台抽水機，直接往鴿溪寮地區灌水，真的是「別人的孩子死不完」，他馬上錄影存證，作為求償的重要證據。

因當地居民怨聲載道，公所日前行文市府，要求市府負起賠償責任，並召開協調會，如市府不展現誠意，公所將蒐集相關證據後，向市府提出損害代位求償。劉敬祥9日透露，公文發出後卻「沒人理，市府不鳥我們」，所以，水上鄉民將不再沈默。

8日說明會上，劉敬祥當場向受災戶表明立場，強調「狀紙已準備好了」，請受災戶把資料交給公所，委由律師正式向法院提出對市府的損害賠償告訴，透過代位求償，讓民眾省去請律師或自行打官司的費用。

得知公所確定提告，李建賢指出，當天豪雨不是只下在嘉義市，且鴿溪寮淹水是不是市府動用抽水機造成？還是早在之前就淹水，建議劉敬祥再確認當天情況，並重申治水應該區域合作，「不需要這樣」。

(中國時報)