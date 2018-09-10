稻田彩繪 台日吉祥物參一咖

2018年09月10日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南好米季系列活動邁入第7年，每年都有稻田彩繪展出，帶動話題及農村觀光！今年台日合作，場地選在後壁仕安社區，稻田彩繪以日本群馬縣及仕安社區的吉祥物為主題，9日眾人歡喜插秧，預計10月下旬就能看到成果。

台南市農業局代理局長李建裕表示，後壁、柳營、新營、六甲是台南市4大水稻產區，台南好米季活動每年都會規畫稻田彩繪，前4年都在後壁，有水牛、三太子等造型圖案，前年則在柳營，搭上當紅的蛋黃哥，創造不少商機，去年在六甲則有觀音像、仿古名畫2個主題，頗受遊客青睞。

今年活動再度拉回穀倉後壁，更首度與海外城市合作，日前市府與議會拜訪日本群馬縣時，發現兩地有極為相似的特色，台南有關子嶺溫泉跟台南越光米，群馬則有草津溫泉，水上町也曾種出冠軍米，因此力邀合作，獲日方同意，授權官方地區吉祥物「群馬寶寶」（gumachan）圖騰，與後壁仕安社區的「仕安寶寶」（yummy）共同做為今年度彩稻主角。

9日插秧活動李建裕、議長賴美惠、市議員蔡育輝及日方代表阿部真行等人參與，插秧前，也由國策顧問「崑濱伯」黃崑濱帶領祭天儀式，祈求老天爺庇佑。

此外，今年度也與農業試驗所合作，利用「黃、綠、紫（紅）、黑、白」5種顏色的彩葉水稻，呈現「群馬寶寶」及「仕安寶寶」可愛姿態，再過45天水稻長大，就能從高處看到鮮明圖案，屆時將結合農村旅遊辦理活動，邀民眾同樂。

(中國時報)