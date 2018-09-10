2018年09月10日 04:11 中國時報 湯紹成

最近美國國務院召回駐多明尼加、薩爾瓦多與巴拿馬3國使節，聲稱是為了進一步了解3國決定與台灣斷交的原因，同時還警告周邊國家不得效尤，否則後果嚴重。這是美國前所未有的作為，確實值得關注。但此舉是否可保台灣不再丟失邦交國，恐怕還很難說，主要是視中、美提供給相關國家的利益比較的結果。

自蔡英文上台兩年多以來，已有5個國家與台灣斷交，並隨即與大陸建交。除兩個非洲國家之外，上述3國均位於中美洲，乃屬美國後院，分別自去年6月至今年8月間棄台就陸，自然引起美方重視。

或謂美國此舉是對台灣的支持，無可厚非，但其原因絕不如此單純，畢竟美國還是以自己的國家利益為最高考量，而台灣只是其牽制大陸的一項工具而已。尤其，目前美中貿易衝突沸沸揚揚，美方此一動作必須放在中美關係的大框架下來觀察，才能掌握其梗概。

中國大陸近年來實力迅速成長，自2011年以來，已超越日本成為世界第二大經濟體。看在歐美國家的眼裡，大陸以發展中的社會主義國家條件如此飛速發展，已經徹底顛覆他們民主與自由的普世價值，更強力震撼美國的世界超強地位。再加上大陸國家主席習近平任期已無限制，大陸國際影響力節節攀升，更讓美國感到深層焦慮，必須使出渾身解數，以防堵大陸取代美國的地位。

除了川普總統自己明顯的反中政策之外，他還不斷在對中國的關稅上加碼，他身邊的策士也都有強烈的仇中情緒，再加上去年底美國的《國家安全戰略報告》確認美國當前已把中國當成最重要的競爭對手。如今大陸勢力進入美國後院，是可忍孰不可忍？

美國向來把後院的中南美洲國家當成自己的小老弟，但其實這些國家並非都對美國有好感，甚至有些國家認為美國長期剝削他們。例如薩爾瓦多有20萬多人在美國工作，賺取外匯匯回故鄉，但川普上台後，揚言不再允許薩爾瓦多人進入美國，讓薩國不滿。加上近年來大陸在此區域著墨甚深，如果這些國家評估可以從大陸方面得到比美國更多的利益，那麼美國就算施壓，他們還是會轉向大陸建交。而如果大陸在此區域藉由建交建立起軍事基地，對美國的威脅就非常明顯了。

相同的道理，我國在大洋洲的6國邦交國和美國也都有邦交，但由於都是小國，美國平時並不是太重視。如果大陸和這些國家逐步建立起更緊密的利害關係，即使美國施壓，這些國家最終還是會以利益大小來做選擇的。

也因此，美國國務院召回3國使節的動作，雖然是明顯的外交回防動作，但能否有效，仍須視美國給予相關國家的壓力及利益有多大，是否能大過大陸的吸引力。至於對我邦交止血的效果，也還有待觀察。

當前美、中較勁，擴及政治、經濟與軍事安全，目前勝負難分，近來甚囂塵上的「修昔底德陷阱」預言已經成真。而台灣在此紛亂的大國競鬥中，確實難以自保。雖然目前美方積極支持台灣，但到底這只是手段而非目的；相對地，北京對台的政策乃其核心利益，美中雙方的關注重點相異，所願意投入的資源自然不同。而台灣當前對大陸、美國的政策確實捨本逐末，若不改弦更張，恐怕難以善了。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)