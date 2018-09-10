為什麼不能是「統二論」？

2018年09月10日 04:11 中國時報 范疇

前幾天遇到一位學識絕對淵博的思想家，他說在困惑了幾十年之後，他終於找到了一條能夠統一儒家、道家、佛家的思想出路。他說，儒家修的是今生，佛家修的是來世，而道家修的是延壽，三者的精神是有根本衝突的。他表示，他悟得的道理是，唯有在延壽的指引下既修今生也修來世，才能做到一個完整的人。

不管你同不同意他的結論，他正在努力地進行「統三」的工作─把儒、道、佛三派「統三」起來。出現這種努力，其實一點不稀奇，羅馬天主教歷經數個世紀的「分」，但今天世界上諸多基督教派，不是又成為「統二」、「統三」、「統N」的產物嗎？

人類的文明就是一場又一場的「統N」過程，如果你願意，稱之為「演化論」也可以。所有的知識突破和創新，都是有傻子去「統N」的結果。之所以出現「解析幾何」，是代數學和幾何學被「統二」的結果；量子力學是光學和牛頓物理及諸多其他的「統N」結果；你我今天有大型飛機可坐，其要因之一是合金技術的「統N」結果；新加坡這個國家能夠小國生存，乃因為採取了種族上的「統N」結果；歐盟之所以存在，乃因為有一批政治家的「統N」努力。

容我非常嚴肅地無厘頭一下，按照「統N學」的道理，我們台灣自己內部可不可以來「統N」一下？我本人已倡議多年，台灣為什麼不能自我進行一場「邦聯化」的動作？與其在陳舊的「中央／地方」體制下糾葛─中央以財政劃撥箝制地方、地方以選票要脅中央，為什麼不能讓台灣成為N個自治邦，類似當今德國的體制？詳情因早有數篇專文論證此點，不再贅述，但是，台灣社會自己能不能打破「台灣必須是一個剛性的統一國家」這個固化觀念，從中走出來，而考慮「台灣也可以是一個柔性的統N自治國家」這個可能性？

大家不妨讓想像力的翅膀飛一會：如果台灣自身邁向了一個類似德國的「統N下的自治邦聯」，這將使得台灣的內部創造力、競爭力提升多少？這又會給世界帶來多大的驚奇？給全球的漢字使用者帶來多大的想像空間和期待？

「統二論」是針對「統一論」來的，「統一」是個由開闊走向窄化的概念，「統二」到「統N」則是個拓寬出路的進程。「統N」就是包容力，在當今世界上，包容力就是吸引力和競爭力。台灣從未出現過影響世界結構的人物或思想，但若台灣自我先走出「統一」的框限，率先成為漢字使用圈內的「統N」典範，這件事必然在未來對世界格局做出地球上只有台灣能夠做出的文明貢獻。

「統一」的英文對應詞是uni-fication，在這個英文字的內涵裡的確只有「一」的概念，但那是因為uni-這個元素意指單一，若要創新概念造字，漢字的「統二」就會被造成bi-fication， 「統三」則為tri-fication，「統四」為quar-fication，依此類推。

對比「統二論」與「統一論」兩個概念，不一定要從政治層次下手。在分析之前，讓我們每個人問自己一個問題：「統」的概念內涵裡，一定只有「一」嗎？「統二」、「統三」、「統四」一直到「統N」，一定就是矛盾詞嗎？

我們回到主題，今天的漢字使用圈內的14億5000萬人，絕大多數人都已經喪失了用漢字造新詞的習慣和能力。失去了文字造詞的能力，就意味著失去了概念創新的能力，當然也就失去了認知創新、知識創新的機會。因為，沒有新詞，一群人就只能在陳舊的老概念上打轉。舉個小學生都會發笑的例子，當一個手提包是動物皮革做的時候，漢字使用者自然的稱呼它為「皮包」，然而後來科技進步了，出現了人造皮，這時漢字使用者的概念就抓狂了，只能用「真皮皮包」、「假皮皮包」予以區分，這都哪兒跟哪兒啊！

要跳出盒子思考，要創新思考，就得恢復造新詞的能力。因此，既然有「統一」的概念，為什麼不能有「統二」、「統N」的概念呢？一定要綁死在「統一」這棵樹上嗎？

漢字使用者圈迷信於「統一」久矣，需要一些傻子開始跳出框框思考，為什麼不「統二」、「統三」、「統N」？也許這傻子就是你。

（作者為戰略顧問公司負責人）

(中國時報)