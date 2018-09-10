當英國海軍出現在南海

2018年09月10日 04:11 中國時報 宋燕輝

近日英國皇家海軍兩棲攻擊艦「海神之子」由日本駛往越南途中，穿越南海西沙群島中國大陸所畫定的12浬領海範圍。中國大陸外交部強烈抗議，指控英國侵犯該國主權。但英國海軍發言人表示，此軍艦完全遵循國際法與國際規範行使航行自由權。

英國軍艦在西沙海域是否享有航行自由，或是在行使領海無害通過權時無須取得中國大陸的許可，此涉及兩個關鍵的法律爭議。第一，大陸有關西沙群島領土主權的主張；第二，大陸依據《中華人民共和國領海及毗連區法》畫定西沙群島12浬領海範圍的做法與《聯合國海洋法公約》是否相牴觸。

就第一個問題而言，英國不採取立場，但認知西沙群島存有領土爭議。就中國大陸是否有權採取直線基線畫定西沙群島領海的問題，英國採取與美國、法國、澳洲等國相同的立場，認定中國大陸的主張越權，不符合《聯合國海洋法公約》的規定。

由於英國不接受中國在西沙群島所畫定的12浬領海範圍，英國軍艦通過此海域時衍生專屬經濟海域自由航行與領海無害通過的問題。此次英國海軍發言人表示，英國軍艦之穿越是行使國際法所允許的航行自由，因此，有可能出現的情況是：英國軍艦沒有進入西沙島礁採用正常基線所畫定12浬的領海範圍，但已進入中國大陸採用直線基線所宣布畫定的領海範圍。

此次英國軍艦穿越西沙群島海域的日期，正巧與美國和日本在南海進行聯合編隊航行訓練是同一天。去年7月，英國軍方宣布將派遣航母巡航南海。今年2月，英國國防大臣威廉森在訪問澳洲時提議一起巡航南海。6月，威廉森表示，英國將加派軍艦巡航南海，並與法國進行聯合巡航行動。7月，英、澳國防部長舉行會談，英國計畫將新航母「伊麗莎白女王號」派遣到南海，與澳洲海軍在南海展開聯合行動。

幾個月前，歐盟安全政策負責人弗朗索瓦．里瓦索表示，不排除歐洲海軍在南海巡邏的可能性。英、美、日軍艦同日在南海進行軍事相關活動，背後隱藏著亞太地區出現一個新戰略安全同盟的發展趨勢，此與「印太戰略」的概念、構想也密切相關。

隨著英、法軍艦由歐洲千里迢迢開到南海，加入美國所主導遏阻牽制中國大陸在南海不斷增大影響力的巡航行動，未來南海的對抗頻度和規模肯定會越來越高。北京要將南海轉變為一個「和平、合作、友誼之海」的目標恐怕變得越來越遙遠，而「外力介入」也為「南海行為準則」的通過投下新變數。（作者為中央研究院歐美所研究員）

(中國時報)