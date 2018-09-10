2018年09月10日 04:11 中國時報 季禾

對於市場憂心台灣金融帳連續32季淨流出。中央銀行楊金龍總裁日前召開記者會，說明「善用淨流出的資金，對台灣經濟金融具正面效益」，並指出有5大經濟助益。但相關論點似是而非，令人疑惑。

台灣的金融帳已連續32季淨流出，累積金額逾11兆新台幣。在近8年的時間內，台灣的國民所得停滯、投資率下降，國家競爭力年年下滑，排名甚至低於大陸。央行卻說資金淨流出可提高投資所得及國民所得，並提升企業競爭力，顯然並無說服力。

至於央行說有利金融業者發展財富管理事業，提升金融競爭力，更令人質疑。以金融機構、保險公司為例，對外金融投資，一個大約10個人的部門即可完成任務。反之，如果央行、金管會大幅鬆綁金融商品，發展台灣成為亞太財富管理中心，這11兆多元的超額儲蓄就可留在國內理財、投資，並帶動更多的就業機會。

經常帳累積的大量盈餘若移出，是可適度緩解台幣升值的壓力，但過去銀行、保險部門對外投資，在全球金融風暴時也有不少曝險的壓力。

增加海外淨債權固然信評機構會給予台灣較高主權評等，但資金外流給國外使用，卻未對國內帶來投資、創造就業、產業升級的正面助益，導致產業外流、青年出走、產業升級緩慢，政治動盪所引發的外部效應，是否長期也會影響台灣的國家形象及信用評等？

平心而論，資金的流出固然可減少國內的超額儲蓄、濫頭寸，減少匯率波動，舒緩資金的壓力，也可避免房地產炒作，但也代表企業、民眾對國內投資環境的缺乏信心。如果國內的資金都拚命外移，那國際資金又怎麼敢來台灣投資呢？

一個有為的政府不是拚命把濫頭寸推出去，以降低可能的匯率波動風險。反之，應該積極創造有利的投資環境，讓民間的超額儲蓄有好的誘因去投資，也讓民間老百姓願意消費。

另外，壽險基金過剩，應該透過鬆綁、產業化，把資金疏導至新金融商品、金融理財、長照、都更、國際醫療等領域。政府的配套就是鬆綁產業化，創造更多商機，提升經濟動能，創造更多高階的就業機會，讓年輕人有揮灑的舞台，這才是正辦。

（作者為大學教師）

(中國時報)