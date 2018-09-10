2018年09月10日 04:11 中國時報 李武忠

燕子颱風、北海道強震對日本帶來重大傷害，讓國人見識到複合性天災的可怕。而前些日子的強降雨，竟然讓西南部陷入水鄉澤國，民眾生活大受影響。這兩天北部地區也不能倖免，強降雨也造成多處嚴重淹水。極端氣候的影響已經是現在進行式，尤其台灣處於極端氣候的高風險地區，更需要全面提升抗災韌性，才能讓民眾安居樂業。遺憾的是，當前執政者對於選舉、政治算計的用心程度，遠超過對極端氣候的應變。

民以食為天，而農業卻是氣候變遷下，最敏感也最易受到損害的產業。根據統計，全球天然災害數量比前10年增加了26%，其中極端天氣增加2.3倍，大大提高了農業生產和農民收入的不確定性。這次南部豪大雨竟然造成7億多元的農漁產品損失，不僅農漁民受苦，消費者更因物價上漲而叫苦連天。

極端氣候既然無法避免，政府與農民都不能單靠救助，應該有更積極的思維與做法。對於低窪易淹水、土質惡化、缺地表灌溉水、排水系統不佳、地層已嚴重下陷等不適合繼續經營的農地，政府與其花錢補助復耕，讓農民落入惡性循環，不如提出退場機制並進行整體規畫，在照顧農民生計的原則下，將這些土地做更有效益的利用。

鑒於消費者是食物供應鏈的最終端，面對極端氣候，可以透過購買行為，如選購低碳、友善耕作、具驗證標章的農產品，鼓勵農民降低對環境的破壞，幫助節能減碳。

處於一個潛在威脅不斷增生的年代，政府各部門不能再有本位主義，必須透過跨領域整合，儘速建構一套預警系統與快速反應的機制，並不斷演練隨時修正，才能集眾人之智慧，對抗來勢洶洶的天災與人禍，並維持高度的復原能力。

中秋節將近，氣象局預估很可能會有颱風或暴雨襲台，為了讓民眾能安心過個好節，政府各部門必須繃緊神經，所有防洪及排水系統應做全面清理。由於國人習慣以烤肉來歡度中秋，農政機關應邀集相關機構，事先做好應變措施，一來穩定民生物價，二來避免北農休市之亂再度發生，才不會再失民心！

（作者為農經學者）

(中國時報)