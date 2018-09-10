滿街夾娃娃機夾出的真危機

2018年09月10日 04:11 中國時報 主筆室

總統蔡英文舉出經濟數據，誇說台灣經濟正處於20年來表現最佳的時候，外界看到的卻是消費「M型化」、「低端經濟」日盛現象。近日社會熱議的議題，從「滿街娃娃機」到各種「XX之亂」，再到「洋垃圾大舉進口」，已清楚呈現台灣低端經濟問題。

所謂「低端經濟」，在產業上指的是廠商只求投資小、賺取微利求生存，不思大投資、提高技術層級，盡量規避經營風險；在社會上，則是升斗小民長期處於低薪，看不到收入增加的可能，就全力省錢，消費唯CP值是問。廠商與消費者的「低端經濟」行為又彼此強化輝映，讓低端經濟更形強化、惡化。

因此，我們看到今年以來的「衛生紙之亂」、電信業的「499之亂」，再到近期的「大麥克之亂」，外界看到的是民眾為了省錢，寧可花時間排隊搶購，得到的卻是蠅頭小利，可能只有數百元甚至數十元。試問，1串單價100元出頭的衛生紙，即使漲價2成，多搶購一串頂多省20、30元，一般民眾能搶多少串？省下的錢又能有多少？大麥克的情況亦相同，花費許多時間、精力排隊搶購，實質獲利卻是極少，但民眾都樂在其中。

「滿街夾娃娃機」也是一個同時有產業與社會面意義的事件，更被認為是低端經濟的「代表作」。或許經濟數據呈現的是20年來最佳情況，但實際生活層面卻是「蕭條」，許多店家收攤退出，空出的店面無新投資與店家進駐，夾娃娃機就成為最佳選擇。對房東而言，是加減收租金；對投資夾娃娃機的台主而言，則是小本搏小利；對消費者而言，則是花10元買樂趣與夢想。

依照財政部的數字，5年前全台夾娃娃店只有169家，2年前增為920家，今年已有3600家；依照業者的估計，全台已有超過1萬家。雖然政府對消費、餐飲的統計數字上，外界看到還是正成長，但許多精華商業區的空店面增加，只有夾娃娃店進駐，許多知名老店一家一家的收攤，顯示的就是商業的真實面貌。商業發展研究院所發布的台灣商業服務業景氣指標就顯示，這波商業服務業的復甦力道較過去都微弱。

近期引發社會矚目的「洋垃圾進口」更是一個典型案例。此事的起源是去年大陸下令嚴格限制20多項「洋垃圾」進口後，歐美的垃圾改為向台灣與東南亞國家大量出口，英國《金融時報》就報導指出，英國今年1至4月送往台灣的塑膠垃圾增加10倍。而根據媒體調查也指出，從國外進口的廢紙和廢塑料已有逾百萬噸、共4萬個貨櫃。環保署也坦言，今年從世界各國進口廢塑膠較去年同期成長2倍多。

雖然進口業者強調，台灣是「因為處理技術好、領先許多國家」，有能力進口並處理這麼多洋垃圾，但政府可曾考慮其生態環境的代價？不必懷疑業者進口有利可圖，但就國家整體發展角度而言，30年前台灣曾經是拆船王國、廢五金處理王國，後來政府付出多少心血推動產業升級，好不容易才擺脫這些惡名，讓產業往高科技方向發展，又付出多少代價整頓汙染，才讓生態環境慢慢復原。當大陸開始拒收洋垃圾，致力於產業與環境生態升級，台灣卻重新讓洋垃圾大舉入台。

廠商處理進口洋垃圾確實需要一定的技術，同時也有利可圖，但畢竟再製廠商不論是產業關聯效益、附加價值提升，都不是台灣現階段值得獎勵發展的產業，更別提其帶來的汙染，以及大量進口洋垃圾可能摧毀國內回收體系、回收價格下降造成低收入拾荒者的生計更形困難等後遺症。

此時蔡政府官員卻沉迷於經濟數據的好轉，更藉此表功，完全無視、無知於台灣低端經濟與M型化更惡化的風險。過去10多年，薪資停滯導致的消費唯CP值是問的消費行為，其實已讓台灣許多消費與服務的品質都「向下看齊」，品質提升、價格較高的消費與服務越來越難以存活；而這種情況又影響產業，除了少數仍在技術與產業前緣的企業外，多不願做太多投資、更強力規避風險，這些都讓台灣的低端經濟更是大行其道。但長此下去，台灣的經濟、產業甚至消費行為，都只會呈螺旋型下降，其長期的傷害與影響更甚。

台灣經濟數據好轉乃是受惠於全球經濟10年來最強勁的復甦，即使如此，相較過去與鄰國，台灣的表現其實不算好，官員以此自滿自得，只是讓政府與社會更看不到已出現的危機與風險。政府應正視並深入研析台灣的低端經濟情況與成因，並拿出政策逆轉其趨勢，讓台灣經濟重回往高端上行的正軌。

(中國時報)