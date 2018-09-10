川普壓蘋果痛到誰

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中國時報
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外界普遍預測美國總統川普可能在本周按下對中國2000億美元進口商品課高關稅的板機，讓中美貿易戰「升級」。但除此之外，川普對特定供應鏈的干擾與影響，可能更值得重視。

川普在9日的推文中，呼籲蘋果把生產線從中國拉回美國。他說，美國會大舉對中國加徵關稅，蘋果產品價格會因此提高，但有一種方式是零關稅，那就是回美國生產而非在中國，「馬上開始蓋新廠」。

蘋果在中美貿易戰中，一直是雙方高度重視的指標廠商，但也同時是最有可能成為「人質」的廠商。

雖然，先前500億美元的加徵關稅中，蘋果被刻意剔除；2000億美元的清單中，占蘋果6成營收的手機也未被列入。但川普從上任之初就不斷軟硬兼施，要蘋果把生產線移回美國，這次川普在祭出第2波清單前，再次公開呼籲蘋果把生產移回美國，外界更關切他後續的動向。

大部分產品在中國生產、營收也有2成多來自中國的蘋果，其實也一直擔心成為貿易戰中的報復對象，除了官方可能對其生產與市場的干擾外，也擔心民間的抵制，因此在貿易戰中一直是謹言慎行、低調行事。

坦白說，川普對製造業的供應鏈相當無知，蘋果生產要移回美國，不僅涉及龐大的供應鏈與產業群聚效益的問題，美國能否找到上百萬熟練的勞工與工程師，以及成本上揚對蘋果市占與獲利的衝擊，更是大問題。

川普不按牌理出牌，眾所皆知，如果川普繼續對蘋果施壓，蘋果要如何回應，值得密切觀察。特別是台股中許多知名企業都是蘋果供應鏈的要角，是否受影響必須有所評估。

(中國時報)

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