民進黨的對手是老天爺

2018年09月10日 04:11 中國時報 王尚智

天災深不可測，政客們空口白賊的支票，稍微「浸點水」就露出了毫無信用、欺騙偽造的痕跡。一個曾經多方宣稱從「本土基層」起家的政黨，執政真相卻是這麼一幫傢伙，位居權力高位各自悠哉舒服地「蹺腳捻嘴鬚」？

風強雨大、淹水困頓雖然折磨，政治倒映其上，卻也因此「水落石出」了，這就是一個「完全沒有同理心、全無體恤」、「完全不知在做啥、全都在混」、「完全幹話推諉、嘻皮笑臉」的綠營執政黨，並且從中央官員到立委民代皆然。如此誇張荒謬的真相，台灣有災民臉書直播、日本有中共使館派車，堪稱老天爺巧妙證明、親自畫押。

事實上，自然天災第一時間的處理反應，往昔一向都是政治人物的「表演舞台」。只要稍微悲天憫人地走入水中，來點皺眉深思聆聽的表情，必要時落幾滴淚，而後隨即大方放送救災物資與重建預算，幾乎就可以輕易收攏在地災民與一般輿論觀瞻了。畢竟這與一般政策推動時，必須要經歷各方複雜評估的「構思、程序、訴求、施行」不同。所謂「救災」，不外乎就是「掌握第一時間、有沒有心、肯不肯做」而已。

可萬萬沒想到，台灣民眾人人彷彿目睹一幕接一幕的「救災怪譚」不斷，其中沒心沒肺的程度空前絕後！從蔡英文搭雲豹裝甲車笑盈盈、賴清德推給上帝沒他事、陳建仁金門度假家族爽，特別是謝長廷壓根「助日代表」不斷耍嘴皮自我辯解，整個民進黨最高權力階層的群像，徹底就只剩一個「扯」可以做總結。

歷經了天怒人怨，如今地方上舉凡還想說「支持民進黨」，一開口只剩下徹底「丟臉」的感覺了！尤其中南部淹水災區仍在清理家園，街路滿布坑洞未補，只要任何「淹了家、泡了車、撞了洞」的民眾都不免心頭要恨上一筆，更遑論那些農林漁牧業者受災損失慘重，除了給點補償金之外，今後任何水利防災的措施與保證，依然沒有任何政府單位能給上幾句。

隨著年底地方大選進入緊繃倒數，最近蔡英文、陳菊等人雖然巡迴各地造勢大團結，舞台下能被動員的綠營群眾人數，相較於過去不足大半。最明顯的是地方「村里長選舉」，大批綠營背景的參選人此次在登記時「抹去」政黨身分，改以無黨籍訴求參選，就是害怕被執政黨的晦氣拉垮。特別是從南到北，幾乎沒見過「參選人與蔡英文一起合照」的競選看板！基層流布著「憤怒」與「嫌棄」，成為綠營地方選情的膽顫心驚。

過去20多年來，民進黨擅長以「操弄議題」創造選情有利態勢，唯獨今年是空前蒼白慘澹的一年，完全忙著遮羞，至今自顧不暇。國民黨藍營的批判不足掛齒，但這回蔡英文與民進黨的「對手」是「老天爺」！在各種「文青致詞、幹話扯話」全都宣告無效的當今此刻，民進黨真正面臨的即是自身「政治信用破產」。

這終究是再也無法被扭曲、遮蔽的關鍵本質了。曾經在基層角落拚搏過的民進黨歷史殘影，如今活生生只剩一批「光會瞎扯不幹事」，還有臉盤據吸吮在權力的高位，足不沾水，顧影自憐。不妨問問周遭，究竟剩下誰，還會投給民進黨？

(中國時報)