川普會更狠 貿易戰難歇

2018年09月10日 04:11 中國時報 劉大年

中美貿易戰越演越烈，美國已對中國輸美500億美元商品加徵關稅，中國幾乎也以美國對其出口的同等金額課徵報復關稅；美國更即將對中國輸美約2000億美元產品課徵懲罰性關稅，並宣稱會再對另外約2600多億美元產品加徵關稅。中國去年對美出口約5100億美元，如果第3波貿易戰真的實施，未來中國對美出口產品可能無一倖免。

隨著制裁範圍的擴大，涵蓋的產品也越來越廣。在這一波2000億美元產品中包括許多消費性產品，與前一波以中間產品為主的500億美元不同，此次會直接增加美國消費者的負擔，目前美國國內反對聲浪也不小，但美國總統川普不會髮夾彎，而會繼續執行下去。

川普雖然致力降低美中貿易逆差，但自他上任以來，中美貿易逆差卻持續增加。主因是目前美國對中國制裁金額只有500億美元，大約只占中國對美出口的1/10。另外，目前美國國內經濟情勢看好，需求暢旺，也促使進口增加。當然最主要的因素則是國際貿易分工形式很難在短時間用限制貿易措施扭轉。

除了針對中國貿易制裁外，美國目前根據232國家安全條款，對全球進口車輛及車輛零組件進行調查，未來在美國加徵關稅之後，必定會引起軒然大波。

美國是台灣車輛零組件重要的出口市場，未來台灣必然會受到波及。政府除了因應美中貿易戰對我國的影響外，對汽車零組件業的衝擊也應未雨綢繆。

川普除了對中國持續出重手之外，最近也點名日本將是下一個目標，此一點也不意外。因為2017年美國貿易前3大逆差國分別是中國、墨西哥與日本，這3國占美國貿易總逆差近2/3。川普最近才與墨西哥重新談判《北美自由貿易協定》並達成協議，在形勢比人強的情況下，墨西哥做了重大讓步，特別是針對汽車產業訂立最嚴格的原產地標準，未來可望增加在美國製造及創造就業。

川普利用國內法片面實施貿易制裁，不但牴觸國際貿易規範，也引起其他國家不滿。但美國國內支持川普的力道並不低，認為唯有採取激烈的手段，中國才有可能就範。中國雖然目前仍用以牙還牙的方式報復，但已有退讓跡象，使得川普更加有恃無恐。

川普早已表態要競選連任，口號是「使美國繼續偉大」，顯見川普對目前的貿易措施非常有信心。美國11月初即將舉行期中選舉，這是攸關川普能否在2020年連任成功的重要關鍵，川普必然會加大力道，全球貿易烽火仍會持續下去。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

(中國時報)