白宮抓鬼記

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中國時報

川普政府高級官員目前首要之務彷彿是忙著撇清，「那封匿名的讀者投書不是我寫的」。尤其是副總統彭斯，彷彿嫌疑最大，只能最急切地向川普表忠心。

《紐約時報》一封讀者投書，把川普總統形容得一無是處。剛巧《華盛頓郵報》資深編輯伍華德的新著《恐懼：白宮裡的川普》（Fear: Trump in the White House，暫譯）也在這時推出，同樣是炮火猛烈地批川。一暗一明，來勢洶洶。川普立即親上火線回應，毫不留情；他也透過發言人系統回應，字句犀利，把白宮與新聞界的戰爭帶到白熱化。

川普與新聞界不合其來有自，但誰能預料到居然到了打黑槍的地步。白宮發言人桑德斯女士說《紐約時報》不應刊登這樣的文章，蓋堂堂大報何至於接受匿名投書。白宮這麼說，新聞界自己也有類似聲音，最新一篇出現在《洛杉磯時報》，說「一般人如果以匿名方式投書，媒體不會接受；為什麼高級官員的就可以？」這篇文章的作者Paul Thornton是《洛杉磯時報》的社論作者之一，但此文署名發表，文章最後是「註：我不是匿名的」。

《紐約時報》用心良苦，希望這個「深喉嚨」繼續留在川普核心中。然而黑槍的副作用立即浮現：疑心生暗鬼。短短幾天下來，竟然有參議員主張以測謊方式找出「元凶」。這種觀點固然不至成為事實，但位列高級官員者，除非是「政變集團」成員，否則未必反對，因為唯有如此才能還我清白。有人仔細分析投書用字，其中lodestar（北極星）是罕見字。遍查高級官員的談話、文章，只有彭斯用過，且不只1次。然而真是彭斯嗎？還是別人陰謀栽贓，意圖嫁禍？

高級官員都是川普挑選、禮聘的，如果覺得與川普不合，無法共事，光明磊落地掛冠求去方是坦蕩蕩的君子。既想保住官位，又要以匿名方式射出暗箭，不符合美國人的行事風格。美國官員有這麼一句：serve at the pleasure of the president，意思是如果不合總統的意，那就不必幹了。同理，如果總統不合我的意，我也可以另謀高就。此處不留爺，自有留爺處嘛。

當然，此君苦心孤詣，想留在政府中隨時扮演剎車等角色，然而一如國務卿蓬佩奧所說，這是要履行職責？還是要破壞領導？再如李敖引述葉公超所說，加入政府，想把執政黨從泥淖裡救出來，沒想到挽救不成，反倒自己陷進去。

川普說要責成司法部調查誰是投書的作者。殊不知關鍵出在川普本人，與其懷疑《紐約時報》與政府官員裡應外合，不如深切反省何以走到這一步。正本清源，仍在反求諸己。（作者為資深媒體人）

(中國時報)

川普會更狠 貿易戰難歇 哪用得到戰車

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