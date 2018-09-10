2018年09月10日 04:11 中國時報 呂昭隆

自陸軍確定要採購M1A2戰車後，該不該買的議題，一直受到關注。一位裝甲兵科出身的退役中將說，他是裝甲部隊出身，理應贊成，但他反對買，理由很簡單，兩岸真若軍事衝突，用到戰車，代表我海空優已失，敵軍已上岸，都打到這個階段，還打得下去嗎？還要打下去嗎？

事實上，即便是軍中，也有人反對買戰車，可見並沒有共識。在陸軍，有將領認為戰車是基本戰力，可以少買，但不能不買；反對的將領則認為M1A2太大，不適合台灣地形，且違反灘岸決勝負的用兵指導。不過，在軍種平衡的考量下，海空軍有國機國造與國艦國造，吃掉大筆預算，陸軍什麼都沒有，給陸軍買戰車，有安慰獎的味道。

同樣的道理，美方也要想些軍售的裝備賣給台灣，總不能賣F-35戰機，但又要有點像樣，兩相權衡之下，給戰車，大陸也不致太大聲抗議。軍售是門藝術，與台海防衛作戰未必關聯，不必想的太當真。

很多反對買戰車的老將，對軍事戰略調整成灘岸決勝也有不同看法。就有退將說，我方認為灘岸是最大優勢，所以設定成決戰點，問題是，解放軍幹嘛配合演出，我方在灘岸設局挖坑，解放軍難不成真往裡跳？有位退將日前看到一排炮整齊並列往灘岸轟的演訓科目，直搖頭，他認為這個戰法很可笑，不管是一排戰車或是炮，沒有這種打法。

對很多人的認知而言，兩岸一旦開打，戰場最好不要帶到本島，到了本島就代表海空軍打完了，代表是終戰，雙方要上談判桌；而大陸對付台灣有很多方法，有外交、經濟等手段，真到非打台灣不可的地步，可以封鎖，也可以在不派兵的情況下逼迫台灣屈服，派兵占台絕對是下下策。

當然，軍方以灘岸做決戰點，有其理論依據。軍方精準算過大陸能派兵攻台的兵力，解放軍雖號稱有個空降軍，但真能空降的兵力僅有1500人。此外，解放軍還有2個陸戰旅，憑這樣的兵力要登陸占領台灣，還做不到。有將領說，登陸戰很複雜，就算軍方都不打，解放軍要把這兩個旅的登陸裝備搬上岸，都需要很複雜的計畫。

問題是，大陸真要決定動武，不管是打外島還是本島，在「以戰逼統」的政略下，大陸可攻而不占，而且拿外島比本島要省事。可能的做法如拿下一個外島後即撤兵，逼台灣就範，也可用外島官兵當人質，逼政府談判；或是攻占外島，暫不退兵，藉此誘我海空應援兵力。依當前台灣政治現況，外島官兵成人質，哪怕只是1個班或1個排，軍方救也不是，不救也不是；若再放風聲，下一個就是拿台灣，台灣內部一定吵翻天，哪需要解放軍搶灘。

(中國時報)