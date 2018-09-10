異鄉女拚夢想 高唱何日君再來

以鄧麗君金曲打造的音樂劇《何日君再來》，從女性視角演繹大時代的回憶，唱出異鄉人外出打拚的心聲。（林育全提供）

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中國時報
／新北報導

以鄧麗君經典歌曲全新打造的原創音樂劇《何日君再來》，9日在新北市藝文中心圓滿畫下句點，劇中16首經典歌曲16位演員，以女性的視角演繹出大時代的回憶，也唱出異鄉人出外打拚的心，餘音繞梁讓人回味再三。

李哲藝操刀 唱出3女奮鬥史

鄧麗君的歌聲如一縷和風、一泓清泉，散發無可抗拒的感染力，《何日君再來》更是膾炙人口的名曲，由廣藝基金會製作的《何日君再來》雖是由名曲串連，但劇中並不是鄧麗君的故事，故事架構以新北市為夢想的起點，帶出3對男女的愛戀。

《何日君再來》劇中3位女主角名字都有個「君」，她們擠在狹窄的租屋套房生活，在繁忙的工作狀態裡上班、下班、戀愛，和來自八方卻在此打拚的人們，共同譜成《何日君再來》新北市的特殊節奏。

音樂部分則由金曲獎編曲家李哲藝親自操刀，結合時代特質與鄧麗君的突出歌藝，讓《月亮代表我的心》、《何日君再來》、《但願人長久》等16首單純唯美又浪漫的曲子，在不失原曲韻味的前提下，符合劇情與角色的需求。

捕捉真感情 演員先做足功課

導演謝淑靖說，為了讓演員更能捕捉新北市的地方魅力，她要演員拍攝眼中的新北市、探訪父母親年輕時的奮鬥過程，希望透過這兩個功課，將《何日君再來》的時空和演員的生命歷程連結。

飾演林美君的舞思愛說，爸爸是派駐金門的軍人，小時候媽媽就常放鄧麗君的卡帶給她聽，當她聽到《君在前哨》就莫名地很愛這首歌，尤其歌詞中「今天我把懷念送給你，謝謝你把溫暖送給我，我有了你在前哨保護我」，感覺就像被爸爸保護著。

《何日君再來》是新北市原創音樂劇節的節目之一，共同合辦的新北市文化局表示，希望透過音樂劇鼓勵年輕一代投入藝文展演，並提高城市的能見度。

(中國時報)

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