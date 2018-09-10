韓潮、經典音樂劇 好戲在後頭

以「任性的，唱出一朵花」為口號的新北市原創音樂劇節，除了甫於9日落幕的《何日君再來》，接下來的2周分別推出韓國古裝音樂劇《王世子失蹤事件》，以及壓軸的《不讀書俱樂部》，讓國人體會到劇情緊湊、層次豐富的經典音樂劇作品。（林育全提供）

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中國時報
／新北報導

以「任性的，唱出一朵花」為口號的新北市原創音樂劇節，除了甫於9日落幕的《何日君再來》，接下來的2周分別推出韓國古裝音樂劇《王世子失蹤事件》，以及壓軸的《不讀書俱樂部》，讓國人體會到劇情緊湊、層次豐富的經典音樂劇作品。

台灣除引進百老匯音樂劇，在原創音樂劇也走出不同的風景，其中2016年邀集兩岸三地優秀作品首創大型音樂劇節「華文原創音樂劇節」，匯聚華文區音樂劇創作能量，其中《蓬萊》更入圍第15屆台新藝術獎、重磅再製於台灣國際藝術節演出。

國家表演藝術中心董事長朱宗慶曾表示，「音樂劇富含張力和緊湊的劇情、層次豐富的舞台技術與燈光特效，具有很高的娛樂性。」因此廣藝基金會與新北市文化局合作推出《何日君再來》、《王世子失蹤事件》及《不讀書俱樂部EP.2》三大台韓音樂劇。

繼昨日落幕的《何日君再來》，緊接著在9月14至16日登場的韓潮音樂劇《王世子失蹤事件》，榮獲韓國音樂劇大賞最佳創作音樂劇及最佳導演獎，由劇作家韓A-Reum與導演徐在亨合作。

由C MUSICAL製作的音樂劇《不讀書俱樂部》，為影集式喜劇作品，本次演出第二集《我的心略大於整個宇宙》，延伸出親情、愛情與友情的故事。詳情可上新北市原創音樂劇節官網（http://musicalfestival.strikingly.com/）。

(中國時報)

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