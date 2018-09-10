住宅的島嶼有奇想 劉詠齊奪冠

2018年09月10日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

逢甲大學建築系學生劉詠齊以作品《住宅的島嶼－想像陽台的靈活性和增建的可能性》拿下首獎。（姚志平攝）

第5屆遠東建築獎新人獎8日舉辦頒獎典禮，逢甲大學建築系的劉詠齊的住居設計《住宅的島嶼－想像陽台的靈活性和增建的可能性》獲得所有評審投票推薦，抱回首獎和5萬元獎金，也將代表台灣參加11月的「亞洲建築新人戰」。

由於劉詠齊的設計不只考量到台灣部分地區易淹水的環境，還有鐵窗、陽台、小巷弄構成的獨特風景，日本評審團代表李暎一稱讚他對建築的思考很成熟，「這個年紀對建築有這樣的空間想像很不容易。」

劉詠齊今年20歲，剛剛升上大二，由於家在新竹縣新豐鄉的紅樹林溼地區旁邊，梅雨季或颱風時常會淹水，「我曾聽說過一個老先生因為廚房在一樓，淹水後必須花20萬元重新買一套每天煮飯用的廚具。每次因為淹水失去財產很可惜，所以我在設計中將機能性空間都移到二樓，一樓就是騎樓、樓梯等結構，希望可以用建築來解決問題。」

不只顧慮到淹水的環境，劉詠齊表示，台灣獨特的巷弄、鐵窗風景也在他設計的過程中不知不覺地融入其中，「台灣最特別的就是建築外面會加裝鐵窗，我小學一二年級時喜歡到處亂爬，有時會爬到房間外推的鐵窗上去睡覺，這些經驗也讓我思考鐵窗、陽台這些地方要怎麼運用。」

遠東建築獎自2014年起與日本亞洲建築新人戰合作，增設遠東建築新人獎，開放給來自全台灣各大學建築相關科系大一到大三的學生參加，每年由首獎代表台灣參加亞洲建築新人戰，與各國建築系學生競爭高下。今年共有113件作品參賽，8日經由評審討論，最後選出首獎一名、佳作四名和潛力獎七名。

亞洲建築新人戰實行委員長李暎一更在頒獎現場增加一名台灣代表資格，由獲得第二高票的實踐大學建築設計系葉靜文以《獨生集合住宅》獲選。葉靜文在建築設計中探討群體社會中獨處的意義，將陽台全部集中到建築同一面，形成整面向外的開闊空間，「台灣的集合式住宅讓人容易覺得孤單，應該能用更開放的方式獨處。對現在的世代而言，在群體和獨處間取得既非妥協也非逃避的平衡很重要。」

每年亞洲建築新人戰總決賽由各國輪流舉辦，今年將於11月1日到11月4日在台灣舉行，由遠東建築獎與元智大學合作主辦。

(中國時報)