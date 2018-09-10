吊床屋與樹共生 末光弘和超自然

日本建築師末光弘和以「形隨風、適於溫、成於建築」為題演講。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

「做建築不是數字的問題，而是了解環境的動態資訊。」擅長運用自然環境條件的日本新銳建築師末光弘和，8日來台擔任遠東建築獎新人獎決選評審，在講座中提出他對於建築與環境的想像，「建築要跟隨自然型態去因應協調，就像沙漠的沙會隨著風形成紋路、水中的魚會自然形成流線，這樣的道理，放到建築上也能應用。」

像是2012年完工的九州藝文館，末光弘和表示，由於建築基地有許多當地人種植樟樹，為了讓樟樹的樹根能充份的生長，想到「吊床」，「懸掛在樹間的吊床原是一塊沒有特定形狀的布，但因為重力，自然有了形狀。」於是他將整個地板吊起，讓樹能自然在建築周圍生長，夏天時茂密的枝葉能提供蔭涼，冬天落葉後又不影響充沛的日照。

42歲的末光弘和畢業於東京大學，曾在伊東豊雄的事務所工作，2007年和妻子創辦「SUPE.」一級建築師事務所，是近年在日本引起許多討論的新銳建築師。李暎一表示，末光弘和的建築並非刻意去做成某種形狀，「雖然看似沒有特別的設計，但他的思考就是要怎麼運用自然去形塑他的建築，先考慮了自然環境條件，才去想要怎麼蓋。」

末光弘和表示，科技發達的時代設計建築時，不只做模型，更會做數位模型來大量模擬，「像是以方圓10公里內的地形和自然條件做模擬，還有環繞建物的『微氣候』條件，依據季節跟時間的變化思考如何因應。」

末光弘和表示，西方人認為人能支配自然，但對東方人來說並非如此，「雖然在台灣和東南亞溼度高的地方，不一定能比照日本設計，但亞洲人認為人和自然是共生的，不見得要採用西方做法，終歸要回到理解環境條件的原點上。」

(中國時報)

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