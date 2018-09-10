入伍別台粉 李鍾碩偷拭淚

2018年09月10日 04:11 中國時報 報導溫博鈞

韓星李鍾碩為昨在台北舉行的見面會「2018 LEE JONG SUK FANMEETING in TAIPEI」訪台，上月在東京見面會上他表示「演戲沒以前快樂了」，在台上潸然淚下。他明年將入伍，這次成了他入伍前在台灣的最後活動。

活動開場宣布「不知他會從何處進場」，當他從會場後方出現，全場陷入瘋狂，他雖被攝影機和粉絲手機團團包圍，但看來心情大好，笑容開朗。他說：「台灣這幾天一直下雨，感謝大家突破重圍來看我。」感謝粉絲支持。

播放吻戲粉絲悲鳴

「東京流淚事件」之後，李鍾碩想「在粉絲面前哭是丟臉的」。他回想當時粉絲安慰他齊喊「沒關係」，但他說：「這樣我反而更想飆淚！」隨後回顧他各類吻戲影片，每當他與女角一吻，全場便發出悲鳴，他卻笑不攏嘴。

堪稱本次最代表性的應該是他彈奏鋼琴一幕，前半段順利無礙、閃耀鋼琴王子形象，但彈到第二曲時忘東落西，他邊彈邊偷笑，加上他特質強烈的歌藝，會場空氣凝結，但粉絲仍熱烈鼓勵，他苦笑：「我靈魂快出竅了。」

唱完終曲，他笑著說：「短期內見不到大家了，但今天的美好回憶我帶回珍藏。」此時他卻已溼了眼眶，粉絲開始齊喊「沒關係」他馬上破涕而笑，並以燦爛笑顏下台，卻仍看到他進入側幕時偷偷拭淚的背影。

(中國時報)