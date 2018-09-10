健志摔下舞台誤觸女粉胸

玖壹壹洋蔥（左起）、健志、春風將二度在台北小巨蛋開唱。（蘇蔓攝）

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中國時報
健專訪許雅淳

玖壹壹由健志、春風、洋蔥組成，他們出道9年，今年將二度登上台北小巨蛋，健志表示心情仍很緊張，加上這次打造四面台，走位、舞蹈都更複雜，讓他們神經緊繃。他們至今跑過上千場的廟會、校園、夜店等，健志透露曾數次從舞台上摔落，造成全身擦傷，最難忘的一次是3年前他在校園開唱時，意外踩空，跌落舞台還不小心摸到女粉絲胸部。

健健志表示因眼睛畏光，每次開唱都會戴墨鏡，他發現戴墨鏡時，自己可以閉著眼睛唱跳，連走位、跳舞、帶動氣氛都一切照常，他笑說：「這很難的，我有練過，一邊表演一邊睡覺，因為我們工作很辛苦，要找時間休息，不過要注意不要摔下台。」洋蔥則吐槽說：「健志有次在台上閉眼唱歌，還撞到我。」

健門票11日開賣

健他們近年來人氣爆棚，累積許多死忠粉絲，3人表示皆曾收過女粉絲私訊裸照，春風直言：「粉絲私訊都會點開，一打開就看到，看是一定會看。」洋蔥坦言「收到裸照是絕對不會回」，一旁的春風嗆洋蔥：「你都夭鬼假細禮（貪吃假裝客氣），有看就有看。」

健健志則透露先前有一位很辣的亞裔籍女粉絲會傳性感、裸露的照片給他，對方都用英文跟他聊天，他僅回：「Hot！」他事後認為有些不對勁，就上網以圖搜人，才發現照片中的女子是國外有名的直播主，似乎是照片遭到冒用，健志說：「粉絲密我們都會回，後來知道有些人會假冒別人的身分來跟我們聊天，有點奇怪。」玖壹壹「2018臺玖線 一票玩到底」將於12月8日在台北小巨蛋開唱，門票將於11日開賣，購票請洽拓元售票系統。

(中國時報)

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