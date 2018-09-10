張菲花7年修復人生自評95分

2018年09月10日 04:11 中國時報 報導林彥君

張菲（菲哥）在2011年《綜藝大哥大》停播後引退，66歲的他暌違7年復出主持《綜藝菲常讚》，果然寶刀未老，入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎。他透露，休息期間不斷思考自己的價值，「我是誰？我是張菲，當以本名張彥明的角色來說，我對得起他嗎？」

菲哥淡出演藝圈後，除從事模型飛機、重機等休閒活動，也開始注重健康及生活瑣事，「發現很多事情該做沒做，小至整理環境，大到疏忽人際關係」，他在7年內努力彌補過去錯過的生活，自認以張彥明來評分，已有95分的高分。

人生字典沒退休2字

那7年期間，陸續有人邀約主持，年邁老父也一直問他：「為什麼不做？」後來是因曾在《黃金拍檔》合作的華視前總經理郭建宏盛情邀約，他爸爸得知後，即便剛動完手術躺在病床上，仍舉起右手對他打氣說：「上！」事親至孝的他毫不猶豫就答應復出，他表示，在演藝圈打拚一直是為了父母努力，將最好的自己給家人看。如今他復出首作就入圍金鐘，依舊是在天上的張爸爸最驕傲的兒子。

菲哥透露他從小的夢想是當飛行員，「想用翅膀駕馭生命」，無奈空軍官校沒考上。後來投入主持也不是為了賺錢，而是想將娛樂帶給大眾，「鈔票永遠都是附加價值，用錢無法呈現藝術」，在他的人生字典裡從沒想過要退休，支持他的最大動力就是觀眾，「水銀燈跟掌聲鼓動著我往前走，被需要的感覺跟表演慾，支撐著我待在演藝圈。」

把嘉賓主持人當寶

他表示，《綜藝菲常讚》原本設定的類型是戶外實境秀，後來改為在棚內錄影，與不固定的嘉賓主持人孫協志、GINO、洪都拉斯、郭彥均等搭檔，他把他們都當成寶貝，認為每個人都能獨當一面，伴在他身旁有點可惜，「在棚內發揮空間少，以目前節目型態來說，他們很難有驚人的表現，這對他們來說有點委屈。」

(中國時報)