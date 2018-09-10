洪亦平分期付房費 苦撐《草戒指》

《草戒指》的悲傷劇情讓許多影迷在戲院落淚。

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中國時報
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馬靚（左）和洪亦平飾演青梅竹馬的戀人。

37歲陸星洪亦平出道以來在歌手、演員、導演等各種身分中轉換，參演過多部電視劇，包括新版《水滸傳》、《隋唐英雄3、4》，近來自導自演首部純愛電影《草戒指》，該片在第51屆休士頓國際電影節獲得銀牌獎和金牌獎最佳男配角，他回想在拍攝現場時必須不停轉換角色，笑說：「那簡直就是一個『精神分裂』的過程。」

洪亦平表示，「當導演面對攝影機時，常不小心忘記自己是演員；而當演員面對攝影機時，又會忘記自己是導演。」他現在更喜歡導演身分，認為無論當歌手或演員都要表達情感，導演是「用自己的方式講故事」，但也得背負整個劇組的責任。

盼替影迷找回純愛

該片歷經重重考驗、籌措資金不易，洪亦平起先拿著劇本卻不被看好，但他憑著咬牙堅持，千辛萬苦才籌到前期拍攝款項，最困難時，連劇組入住的飯店房費都支付不起，最後是飯店老闆看在他同是老鄉的面子上，破格同意以分期付款的形式支付，最終撐到全片殺青。

電影講述自幼命運坎坷的女主角織秋和青梅竹馬江舟之間的愛恨情仇，洪亦平表示在物質至上的年代，純粹的愛情越來越少，希望能替影迷找回最純真的愛，他更為長片處女作親自作詞曲，並演唱主題曲〈忘記我應該不會太久〉，盼透過歌曲將主角的心事娓娓道來，表現對愛情不捨的同時，也給予舊愛無限祝福。該片在大陸熱映中。

(中國時報)

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