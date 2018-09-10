第75屆威尼斯影展－艾方索奪金獅 被虧名字難念

艾方索將童年保母的故事拍成電影，跨越國界打動評審、拿下大獎。（美聯社）

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威廉達佛雖多次與奧斯卡最佳男配角擦身而過，卻一舉成為威尼斯影帝。（美聯社）
威尼斯新科影后奧利維亞科爾曼在《真寵》飾演安妮皇后。（法新社）

第75屆威尼斯影展頒獎典禮在台灣時間9日凌晨落幕，墨西哥導演艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）以新作《羅馬》首度拿下最佳影片金獅獎，繼本屆評審團吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）的《水底情深》後，墨裔導演連兩年勇騎金獅，更是發行商網路影音平台Netflix首度在國際三大影展奪獎，艾方索發表感言時表示：「這個獎項和影展對我來說有不可思議的重要性！」

艾方索執導的《地心引力》曾獲選為該影展開幕片，新片是個人半自傳故事並以西班牙語發音，今年再戰威尼斯，艾方索上台領獎時由老友戴托羅頒獎，戴托羅故意開自家人玩笑說：「讓我看看能不能正確說出得獎者名字！」

《羅馬》拿獎對Netflix頗具意義，之前坎城影展抵制僅在小螢幕播放的電影，Netflix至今未承諾會讓《羅馬》在大銀幕放映，卻能在威尼斯影展大放異彩，美國柯恩兄弟（Joel and Ethan Coen）今年也以Netflix出品的西部片《西部老巴的故事》從張艾嘉手上拿到最佳劇本獎，兩影展已明顯選邊站。

威廉達佛封帝

另外，本屆主競賽入圍名單飽受性別爭議，珍妮弗肯特（Jennifer Kent）是唯一女導演，但她成功為女性爭光，以《夜鶯》拿下評審團特別獎，參演的英國演員貝嘉利嘉南拔（Baykali Ganambarr）則拿下最佳新演員獎。

同樣拿下兩獎項的是歐洲版宮鬥片《真寵》，一舉拿下影展第二大獎：評審團大獎和最佳女演員獎，奧利維亞科爾曼（Olivia Colman）登上影后；好萊塢資深演員威廉達佛（Willem Dafoe）則以《永恆之門》中「梵谷」一角奪得最佳男演員獎；銀獅獎由賈克歐迪亞（Jacques Audiard）執導的《姊妹的兄弟》（The Sisters Brothers，暫譯）獲得。

(中國時報)

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