GRAFF珠寶展 60億稀世珍寶亮相

GRAFF珠寶登台，模特兒展示全套鑽石珠寶，項鍊鑽石總重63.24克拉、耳環鑽石總重41.79克拉，手鍊鑽石42.4克拉，手中佩戴23.75克拉的梨型鑽戒。（陳俊吉攝）

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中國時報
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GRAFF雕刻祖母綠和鑽石神祕腕表，覆蓋表面的祖母綠展現通透的特性。（GRAFF提供）
GRAFF店內設計的婚嫁系列專區，婚戒從4萬元起跳，價格相對親民。（陳俊吉攝）
GRAFF珠寶展最受注目的焦點，是圖左模特兒手中這只42.72克拉心型鑽戒，搭配總重逾108克拉的鑽石項鍊、逾14克拉的鑽石耳環。 GRAFF也在BELLAVITA打造一座鑽石許願樹，民眾自拍合影留念就送小禮，送完為止。（陳俊吉攝）
GRAFF展出豔彩黃鑽套組，每一顆黃鑽都是珍寶，搭配成套更是難得一見，包括20.05克拉的黃鑽戒指、總重18.13克拉的黃鑽女表、各重12克拉的黃鑽耳環和總重32.32克拉的黃鑽項鍊。（GRAFF提供）

有「鑽石之王」美譽的格拉夫（GRAFF）進駐信義商圈BELLAVITA店，為了慶祝開幕，即日起至24日GRAFF珠寶展正式登場，品牌特別從倫敦總部帶來總價逾60億的珠寶，其中不乏亞洲首度曝光、獨一無二的珍稀珠寶作品，看好台灣VIP的鑑賞品味和消費實力。

創立於1960年

GRAFF歷年來蒐羅珍藏百克拉以上的大鑽石和彩鑽，營造了「想買大件珠寶，一定要到GRAFF」的印象，自1960年創立以來，只要是超過1克拉以上的鑽石，都是由格拉夫家族親自挑選，不假他人之手，並且堅持「以鑽石決定設計」的原則，依據每顆鑽石外型、特色的不同，設計出最完美的珠寶作品。

例如這回登場的彩寶作當中，一整套豔彩黃鑽套件，包括20.05克拉祖母綠切割豔彩黃鑽戒指、一對各重達12克拉以上的黃鑽耳環和總重32.32克拉的黃鑽項鍊等，即是GRAFF蒐羅亮度與色彩相近的豔彩黃鑽打造而成，每顆黃鑽的色彩鮮豔飽和猶如黃金，一顆已是珍寶，更何況是集結成套，十分稀有難得。

祖母綠神祕表令人驚豔

另有一款祖母綠神祕腕表，GRAFF將雕刻祖母綠覆在表盤上，透過祖母綠仍可清晰看到指針，藉此凸顯祖母綠通透的特性，令人驚豔。結合藝術的設計，向來是美麗的焦點，以當代畫家Cy Twombly畫風為靈感設計的紅寶石和鑽石套件，也是這一季的主打，奢華優雅但不減摩登時尚。

在眾多珠寶品牌當中，格拉夫（GRAFF）一向神祕低調，成功形塑GRAFF無人能及的頂級奢華品味，如今為了拉近與消費者的距離，品牌在店內設立婚嫁櫃區，無鑽的婚戒入門價從4萬元起跳，價格更加親民。

為慶祝開幕，GRAFF即起至24日在BELLAVITA打造一座大型鑽石願望樹，只要把願望寫在小卡片，放入折紙鑽石裡掛在許願樹上，就可祈求實現心願，只要與鑽石樹一同自拍入鏡，還可獲贈小禮物，送完為止。

(中國時報)

胡宇威憶當年

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