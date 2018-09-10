2018年09月10日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

SISLEY紅黑撞色拼接針織毛衣，3980元。（SISLEY提供）

SISLEY紅色格紋側背包，3980元。（SISLEY提供）

男星胡宇威新戲《寒單》剛殺青，日前即趁休息空檔受時尚品牌SISLEY之邀，演繹2018秋冬最新男裝系列。而出生紐約的他，看到本季以曼哈頓為背景拍攝的形象大片，也不禁回憶起在大蘋果的成長時光。

胡宇威談起自己兒時居住的長島，透露最想念家鄉路邊餐車的中東雞肉飯，每次返家時，都一定會來上一碗。因社區地屬市郊，整體的氛圍也較為輕鬆，與大部分人對紐約街頭的時尚印象有所出入，連多數居民的打扮，都常常是一件連帽上衣、運動棉褲和球鞋的造型，當然他也不例外。

當時比現在胖了10多公斤的胡宇威，以前偏好寬鬆路線，直到進了演藝圈後，才慢慢把衣服改成較為修身的款式，時尚觀念亦於此時逐漸養成，而SISLEY正是他剛出道時常去治裝、購物的品牌之一。

時常為戲挑戰不同角色的他，在私服選擇上，卻有跨不過的門檻和禁忌。自稱已克服粉紅色大關的胡宇威，唯有過度暴露下半身曲線的運動緊身褲，仍是他的拒絕往來戶，還直笑說：「真的很要命，下面很尷尬，很佩服健身房裡可以單穿緊身褲去做運動的男生。」

身著SISLEY高領毛衣、西裝，胡宇威展現出適合都會男子的時尚造型，融合格紋毛料夾克及細千鳥紋長褲，整體更顯率性瀟灑。

(中國時報)