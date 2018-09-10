9m88蓬髮長靴「裝」時尚

2018年09月10日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

法國時尚品牌LONGCHAMP於紐約舉辦品牌首場大秀，無所不在的流蘇元素及羅馬涼鞋，鋪陳充滿加州風情的嬉皮氛圍，並由名模凱亞葛柏領軍謝幕。（CFP）

意見領袖莫莉帥氣皮大衣出席LONGCHAMP紐約秀，吸引國外攝影一陣猛拍。（CFP）

男團NINE PERCENT台裔成員林彥俊，將國際時裝周初體驗獻給LONGCHAMP，秀場外更聚集不少粉絲為其助陣。（CFP）

LONGCHAMP形象代言人坎達爾珍娜（右）與超模凱特摩絲，一同現身秀場。（CFP）

本季紐約時裝周中有不少「第一次」發生。法國時尚品牌LONGCHAMP舉辦創立70年來的首場大秀，選在剛落成不久的世界貿易中心3號大樓，在可鳥瞰曼哈頓美景的68樓玻璃帷幕中，除了坎達兒珍娜（Kendall Jenner），來自台灣、文青新寵的女歌手9m88，也獻出時裝周首亮相。

皮革流蘇 無所不在

畢業於服裝設計系的9m88，對第一次可以如此近距離看到最新系列的衣服細節，感到十分興奮。至於從可以盡情對人品頭論足的幕後身分，轉為被鎂光燈包圍的觀察對象，她自稱沒什麼壓力，還開玩笑說：「時尚產業的人反而都注意自己，所以應該不太會注意到別人。」

如同9m88用一頭蓬鬆捲髮和過膝長靴呈現的個性姿態，2019春夏的LONGCHAMP女人，也洋溢著70年代的自由靈魂。創意總監Sophie Delafontaine以注入加州精神的巴黎優雅為發想，無所不在的皮革流蘇，搭配輕薄紗質、蕾絲呈現的獸紋、Ikat絣染圖騰，除展現品牌的工藝核心外，亦帶出像昔日女星Anita Pallenberg般的嬉皮浪漫，並為品牌將於比佛利山莊開幕的店面暖身。

主打包款 染上民族風

配件方面，主打款Amazone及Cavalcade包型上，鑲飾著人工寶石或染上鮮明色彩，來自夏日的赭紅、土耳其藍，映著自然的民族風情。模特穿上羅馬涼鞋，伴隨電影《犬之島》的配樂中謝幕，讓坐在前排的超模凱特摩絲（Kate Moss）和女星安心亞、意見領袖莫莉等人，也瞬間變身為LONGCHAMP摩登部落中的魅力族人。

(中國時報)