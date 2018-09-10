杜娃黎波 駕駛Jaguar玩混音

為了創造杜娃黎波個人獨特的〈Want To〉混音版本，她駕駛Jaguar I-PACE，再透過Jaguar特製軟體製作混音。（Jaguar提供）

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中國時報
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高顏值混血歌手杜娃黎波（Dua Lipa）下周來台開唱，以〈New Rules〉與製作人凱文哈理斯合作〈One Kiss〉爆紅的她，近期與Jaguar跨界合作，借助品牌特製軟體，可透過Jaguar I-PACE、Spotify中擷取駕駛數據，或以手機擊出一段節奏等3種方式製作個人化混音，杜娃黎波駕駛Jaguar I-PACE創作出新曲〈Want To〉的獨家混音版。

業者表示，每部Jaguar E-PACE、F-PACE和I-PACE均內建數千個為改善駕駛體驗而設計的智慧型感測器，從駕駛風格至選用的設定，所有數據都會被擷取。而Jaguar的InControl資訊娛樂系統可在每次行程中收集6種不同的數據集合，包括煞車及加速方面的數據、從煞車時再生充電及電能消耗過程中擷取的能量、以及平均車速與行駛方向等。

這些資訊將透過車上的4G網路連線遠程從汽車發送至雲端，而「Dua Lipa x Jaguar」的曲目便利用這些車輛數據並結合最先進的軟體，創造出駕駛者個人的混音作品。杜娃黎波即是駕駛Jaguar I-PACE，讓汽車智慧型感測器擷取其駕駛風格數據資料，透過Jaguar特製軟體對節奏、曲風等製作出混音新曲。

(中國時報)

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