戴資穎學英文 TutorABC當後盾

2018年09月10日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

戴資穎在TutorABC的活動記者會上，與球迷互動送上簽名T恤，民眾反應相當踴躍。（TutorABC提供）

在TutorABC的活動記者會上，戴資穎（左）與三民國中的學妹一起玩遊戲互動。（TutorABC提供）

世界球后戴資穎以TutorABC的代言人及學習大使身分，出席「世界球后戴資穎xTutorABC 一拍即合記者會」。（TutorABC提供）

剛奪下亞運羽毛球首面女單金牌的世界球后戴資穎，8日回到故鄉高雄，以TutorABC的代言人及學習大使身分，出席「世界球后戴資穎xTutorABC一拍即合記者會」，在亞運後首次與粉絲見面，戴資穎不僅與學妹互動、更親切地與現場民眾玩遊戲送簽名T恤，更鼓勵大家說：「學英文永遠不嫌晚！」，傳遞「自律專注、努力不懈」的精神。

自主學語文 永遠不嫌晚

戴資穎分享，當自己比賽的成績愈來愈好以後，國際訪問也變多了，「當時發現自己講英文的能力不足，之後除了練球外，還要認真學習英文。」，她也發現學英語跟打羽毛球一樣，除了透過看影片從中學習之餘，更講求自律、永不放棄的學習精神，才能有所成效，這份精神正與TutorABC的自主學習模式一樣，因此她受邀成為品牌的代言人及學習大使。

此次TutorABC營運長沈沛鴻表示，TutorABC貫徹「因材施教」的理念，為戴資穎規畫以運動、出國旅遊相關的課程，希望在不干擾她練習的時間，不受時間、地域限制也能學好實用英文。戴資穎分享目前學英文最大的困難，仍是開口對話這部分，但她也說以後會願意嘗試多開口講英文，以「多聽、多看、多練習」的自律學習祕訣，希望能更自信地走向國際舞台。

AI配對教材 量身打造課程

而TutorABC的課程剛好符合戴資穎的需求，因為線上課程全透過DCGS動態課程系統，以AI配對適合的教材、顧問，隨時隨地打開行動裝置即能上課，還有20分鐘的短課程選擇，讓她能夠在空檔時間學習，而且就算現在知名度變高了，線上學習也能保護她的個人隱私，讓她無負擔地輕鬆學習，可說是最適合她的學英文途徑。

TutorABC即日起攜手學習大使戴資穎，特別推出一系列優惠課程，像是針對學生及社會新鮮人而設計的「小戴金牌套裝」課程，9月30日前報名最低月付3688元起，另外為了回饋戴資穎的故鄉高雄，特別推出高雄居民限定優惠，30日前設籍高雄的居民持身分證購買課程，即可享指定商品「制霸國際金牌特務包」獨家9折優惠。

(中國時報)