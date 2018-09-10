周年慶搶掃地機器人 換季打掃防過敏

2018年09月10日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

伊萊克斯推出購買PURE i9型動機器人現省3000元、送超值配件組和完美管家進化版直立式吸塵器，再享百貨周年慶優惠及滿額折扣，原價3萬2990元。（伊萊克斯提供）

時序入秋，換季時候經常引發過敏問題，掃地機器人也趁百貨周年慶檔期推出優惠，讓消費者趁機添購因應過敏季。伊萊克斯除了推出滿額折扣活動以外，更有買就再送直立式吸塵器優惠；iRobot則祭出買大送小的掃地機器人優惠，讓消費者輕鬆打掃家中地板。

伊萊克斯推出12月25日前於全省百貨通路購買指定商品，單筆消費每滿5000元即贈500元品牌商品券，再享超值好禮，現購買PURE i9型動機器人省3000元之餘，再送超值配件組和價值1萬1900元的完美管家進化版直立式吸塵器，另全新PURE F9滑移百變吸塵器，含4大標準配件之餘，周年慶檔期購買現省2500元，還再享首次更換電池免費專屬優惠。

iRobot則推出至明年1月1日期間的「買大送小」百貨周年慶優惠，現凡購買iRobot Roomba 980與Roomba 895掃地機器人任1台，即贈送iRobot Braava jet拖地機器人，而周年慶期間還享限定贈品，包括官網註冊可享延長保固至2年及價值2000元的原廠配件組，另外Roomba 980再贈價值7400元的超值配件包，預購期間再送限量老協珍養生飲。

(中國時報)