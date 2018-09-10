Armin Strom登台 獨立製表大師秀工藝

機芯裝飾大師Romain Gauthier日前親自訪台，與VIP互動交流。（瑞博品提供）

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中國時報
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機芯裝飾大師Romain Gauthier的作品Prestige HMS Red Gold腕表，236萬元。（瑞博品提供）
獨立製表師Armin Strom的作品MIRRORED FORCE RESONANCE玫瑰金腕表，235萬8000元。（葳鑠提供）

多數人選購腕表會優先考慮知名品牌，但也有一群熱中腕表工藝的藏家，喜歡冷門獨立製表師的腕表作品，不僅功能複雜專精，而且風格獨特。繼機芯裝飾大師Romain Gauthier親自訪台後，最近獨立製表品牌Armin Strom也正式登台，看好台灣另類表迷的市場潛力。

以往機芯多半是隱而不見的，但隨著鏤空表日漸風行，加上「內外皆美」的奢華風起，有「機芯裝飾大師」之稱的Romain Gauthier特別來台，親自為VIP展示機芯打磨工藝，每件機芯零件就像微型藝術品，從纖毫之中窺見工藝之美，讓欣賞腕表機芯運轉成為一大樂事。

即起登台的瑞士獨立製表Armin Strom，於2016年發表共振技術「Mirrored Force Resonance鏡像共振腕表」，利用2套獨立的主發條、齒輪系、擒縱裝置與擺輪，透過物理學的「共振原理」，找到2枚擺輪在相反方向的並行節奏，就像是鏡像般的互動，藉此減少誤差，提升精準度，隔年該表入圍日內瓦鐘錶大賞，廣受業界矚目。

(中國時報)

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