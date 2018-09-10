手捧石瓢壼 快樂似神仙

2018年09月10日 04:11 中國時報 孫博

「七碗受至味，一壺得真趣。空持百千偈，不如吃茶去。」已故佛學大師趙樸初的這首題詞，廣為世人傳誦，也成為我最鍾意的茶詩。詩中也可窺見，茶壺之重要。

由於嗜茶如命，家裡大大小小的茶壺有六、七把，光紫砂壺就有三把，但目下幾乎每天在用的是一把「子冶石瓢」。

六年前的冬天，我回上海省親。唐之鳴兄特地送了一個禮物，我打開布袋一看，精製的木盒上寫有「子冶石瓢」四個大字，我輕輕地從中取出，原來是一把紫砂茶壺。

我雖然對茶略知一二，但對茶壺毫無涉獵。之鳴似乎看出了我的不解，便娓娓道來。這個壺的造型叫「石瓢」，最早稱為「石銚」，近代壺藝泰斗顧景舟援用「弱水三千，僅飲一瓢」，將「石銚」改稱為「石瓢」。而「子冶」則是清代陶藝名家瞿應紹的字號。

之鳴手握「子冶石瓢」，一一展示給我看。壺身呈梯形，曲線流暢。釘足呈三角鼎立，給人穩重之感。把形是較為明確的三角形，比較張揚，與壺身之型互補，形成和諧的美學效果。平壓蓋、橋鈕，乾淨利索，比例恰當，充分體現出秀巧精工。

我接過茶壺仔細端詳，一面壺身上是之鳴所刻的花草，他顯然是在表現一種生生不息的精神。另一面刻有「般若」兩個大字，力透壺壁，傳達佛教的「智慧」，落款則刻有他的大名及日期。刀法挺勁，簡樸典雅，具有獨特的力度與氣韻。

我與之鳴相識於上世紀八十年代初，都是大學畢後留校的，衹是專業不同而已。那時，他就是一個奇才！當年，他愛踢足球，上了少年體育學校，又考上了大學的體育系，最終留校當體育教師至今。

與此同時，之鳴又師從上海書畫篆刻名家吳頤人先生，另一條腿走上了藝術之路。他習金文、治古印、作書法，藝術旨趣崇尚「清、正、樸、雅」，作品曾多次入選海內外大展。他的名字在大學裡是塊響噹噹的藝術招牌，一個體育老師竟然給美術專業學生開設書法篆刻課程。當時我就收藏他的多幅作品，還特地將他的書法佳作帶到加拿大。連一家四口的印章，都是出自他的妙手。

最近幾年之鳴又迷戀上紫砂壺刻，我卻不太知曉，因為我很早就出國了。他有時是一個極其低調的人，只知埋頭苦幹。追溯起來，他的刻壺起源於上世紀八、九十年代，因有台灣朋友到上海開紫砂工藝廠，需要書畫高手刻壺，已在篆刻界嶄露頭角的他在教學之餘接觸起了紫砂。他一週去工作室三天，經過練習、摸索、實踐和向大師作品學習，結合自身書法篆刻的優勢，在不斷實踐中積纍了不少經驗，幾乎是無師自通。他甚至還自製刻刀工具，熟悉紫砂不同泥料特徵和收縮比例。

後來他又幾下「陶都」宜興，聯繫製壺名家，購置紫泥壺坯，攻剋難關，自成一家。從此，他因刻壺、玩壺、藏壺而多了一個「壺家」的新身份。幾年來，他刻過的壺上千，最多一天刻了十來個。他借助紫砂壺這一載體，把書、畫、印的創作以立體形式呈現，為我們展現了一道別樣的風景。他的壺刻作品無論從畫意、字態到刀刻效果，都達到了相當的高度，也因此備受藏家珍愛，深得文人壺的精髓。

唐刻「子冶石瓢」漂洋過海來到加拿大，次日我就迫不及待地拿出來享用了。先按照之鳴的囑咐「開壺」：將壺身、壺蓋分離置於鍋中，中火煮沸五分鐘後放入茶葉，等待十分鐘後熄火；用餘熱燜壺四個小時；再取出壺用清水沖洗，用乾淨布擦乾壺身；新壺自然晾乾後即可使用。

有人形容開壺如「遇見」，開一把壺就像開啟了一段新的生活。從此，我將唐刻「子冶石瓢」專門用來泡上好的紅茶，原有的茶壺則用來泡綠茶，以及其它等次較低的茶。

每日一壺石瓢在手，快活似神仙。也真正體會到家父當年手捧紫砂壺哼小調的樂趣，他老人家如今已九十八高壽，想必與長年喝茶不無關係，恰如林語堂大師所云：「捧著一把茶壺，中國人把人生煎熬到最本質的精髓。」

事實上，喝茶最愜意的莫過於把苦澀泡在茶裡，喝出來的是甘甜。人生何嘗不是甘苦交替？關鍵要嘗試、品味、感悟……

又到一年秋天，恰是邀人喝茶的大好時光。周末，六、七個好友如約來到寒舍相聚。我最喜歡帶朋友到地下室的榻榻米上而坐，清靜之地，盤腿品茗，好不愜意。也因為愛茶，十多年前裝修地下室時，我特意闢出一角，親自畫圖紙設計了茶室。還將之鳴所書《小石潭記》仿古書法作品懸掛其中，平添幾分幽雅。在親朋好友中，這個榻榻米茶室的知名度還不低呢。

與往常一樣，我還是用唐刻「子冶石瓢」泡茶。有行家說養壺若「相守」，六年朝夕相伴之下，紫砂壺已有光澤，也由紅棕色變成紅褐色。每次有新朋友來，我都會不厭其煩地詳細介紹之鳴兄的傑作，今天也不例外。我們邊品大紅袍邊評論海內外時政，話題雖然有點沉重，倒也能盡興暢聊。

不一會兒，內子手棒一碟花生走過來，她與大家寒暄交流。爾後，她一本正經地問我，今天人多要不要換個大茶壺。還沒等我回答，幾個人異口同聲地說不用。內子望著大夥有點兒納悶，喬博士忍不住說：「與其說喝茶，倒不如說孫兄喝的是一種兄弟情。」

內子點點頭，笑盈盈的對著喬兄說：「還是博士厲害，一語道破天機！」

(中國時報)