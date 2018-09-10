2018年09月10日 04:11 中國時報 宛皖

四十不惑，終於達到了無可無不可的境界。世間所有事物，美麗也好不美麗也好，都可以低眉順眼，不再計較。

青澀的青春歲月裏，我們腳步匆匆。走過歲月，經歷挫折，青春所有的經歷，讓我們心心念念地證實著青春無敵，又讓我們明白青春對於每一個人只有一次，過去了就不可能再擁有。餘生，在懷念中前行；餘生，在前行中沉思。

不惑之年，我們學會了在歲月靜好中與餘生坐下來好好相處，談一談未來要怎樣面對，聊一聊餘生該如何從容走過才不至於像虛度的青春一樣，轉瞬即逝。

餘生要走慢一點，在都市生活的快節奏裏，忙裏偷閒地慢下來，閒庭信步地踱過歲月如梭裏的平靜如水。喝一杯茶，在淡淡清香的茶湯裏感受慢生活的優雅愜意；品一杯紅酒，在微醺的感覺裏品味慢生活的高貴悠閒；嘗一杯咖啡，在醇厚的香氣裏品嘗慢生活的美好趣味。在歲月的流逝中活出從容淡雅，在人生的長河裏活出自由奔放，在紅塵的最深處懂得了豁達大度，在心靈的世界裏揭示出睿智幽默。

餘生要看淡一點，在追名逐利的人生裏，懂得雲淡風輕的美妙。瀟灑飄逸地把人生濃墨重彩的每一筆都用微笑輕輕帶過。在此時此刻的感受裏淡化那些坎坷印記。在生命的渴望裏把所有欲望都變成越來越平淡無奇的感覺；在希望的田野上把一切對未來的苛求都變成越來越質樸無華的樣子；在凡俗人世的滄桑變化裏把一切物是人非都看做一場清夢；在世態炎涼的現實社會把一切人情冷暖都平靜地看得透明徹底。

餘生裏的心態要糊塗一點，人到中年不能活得太過明白。清醒總伴著痛楚，我們需要暫時地麻痹自己，不妨學會糊塗一點，凡事不要較真，與人相處也要學會適當地圓滑，不要凡事都針尖對麥芒，也不要凡事都與人爭個你死我活。怕是青春年少時的面紅耳赤，現在想來都毫無意義了吧！糊塗是一種難得的境界，面對萬事萬物與身邊的每一個人時，即使看透也不說透，留一半清醒留一半醉給自己，在不遠不近的距離裏感受一種模糊不清的溫馨。

餘生裏的幸福要懂得感恩和珍惜。幸福是一種感覺，知足才會常樂。學會與幸福共舞就要首先學會珍惜生活、感恩生活。要相信餘生的每一天都是完美的一天。不放大生活中那些不盡如人意的小細節，幸福就在忽略了的不愉快的瞬間裏綻放。不糾結生活中那些無法詮釋的酸楚的感覺，幸福就在你放過自己的瞬間盛開。

人到中年，讓我在歲月的門檻前，祝自己的餘生永遠幸福快樂！

(中國時報)