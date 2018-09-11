日人踹慰安婦銅像 人權團體告到底

2018年09月11日 00:58 中國時報 季節 、 陳建瑜 、 崔慈悌 、 蕭承訓 ／台北報導 ／台北報導

日人藤井實彥（小圖，國民黨台南市黨部提供）日前踹慰安婦銅像（摘自監視器影片）。

日本「慰安婦之真相國民運動組織」代表藤井實彥上周五（7日）在台南市國民黨部旁，疑用腳踹慰安婦銅像，引發國內強烈反彈。台南市慰安婦人權平等促進協會、台南市議員謝龍介等人，昨日扛著慰安婦銅像北上，前往日本台灣交流協會抗議，要求日本台灣交流協會沼田幹夫代表公開為此事向台灣人民道歉。

踹完銅像隔天 藤井出境

謝龍介擬提出毀損告訴，但移民署10日指出，經查藤井實彥已在上周六（8日）離境。台南地檢署表示如有人提告，南檢會受理，展開偵查作為。謝龍介表示絕不會就此罷休，這兩天準備資料後，將立刻對藤井提出相關告訴，「一定要讓他來台出庭」。

移民署表示，若有人對該日籍人士提出刑事告訴，該署將待司法機關調查事實及裁判結果，依據入出國及移民法等相關規定禁止其入國，或會商外交部將其列為不適用免簽證來台的不歡迎對象。

移民署擬列為不歡迎對象

對於藤井實彥的粗魯、無禮行為，總統府發言人林鶴明低調表示「由外交部回應。」外交部表示，正瞭解詳情，呼籲各界和平理性，但也籲請日方重視台籍慰安婦的權益與尊嚴。

民間團體日前在國民黨台南市黨部旁設置慰安婦銅像，引發日方嚴重關切，日本「慰安婦之真相國民運動組織」等16個團體7日至國民黨台南市黨部「下戰書」，未料藤井竟以腳踹慰安婦銅像。

「台南市慰安婦人權平等促進協會」理事長黃淑貞表示，設立慰安婦銅像的目的不是製造衝突對立，而是希望日本政府以誠實態度，正確地面對自己的歷史責任，對台灣慰安婦遭受的迫害公開道歉，平反她們的受害，表現化解怨懟的誠意，唯有如此才能讓公平、正義成為台、日共享價值，進而真正落實台日友好關係。因此該協會要求駐日代表謝長廷應向日本政府嚴正抗議，共同捍衛台灣慰安婦阿嬤及台灣人民的尊嚴。

挑釁作為 破壞台日情誼

多位國民黨現任議員、議員參選人及群眾昨日到交流協會前聲援，日方卻一直沒人回應。謝龍介挖苦日方「是怕了嗎？怕的話謝龍介可以幫日方收驚。」

謝龍介也主張，藤井實彥要到慰安婦銅像前，向台灣的女兒慰安婦阿嬤道歉，並要求日本台灣交流協會代表沼田幹夫公開為此事向台灣人民道歉。

前台北縣長周錫瑋也到場聲援，他痛批藤井是個混蛋，反問難道台灣人可以去日本踢日人尊敬的銅像嗎？他自己有個校長退休的日本朋友就曾說，只要有一個慰安婦是非自願的，日本就不對，但我們的政府卻不出來講話。

周錫瑋還舉例，他當台北縣長時，聯合號漁船被日本撞沉，船員被捕，他出面要求道歉、賠款、放人，最後日方通通接受，創下日方首度賠償案例。因此他主張這次也應該對日方堅持立場提出要求。

國民黨台北市議員候選人羅智強也說，日本人之所以不敢去大陸這樣挑釁，卻敢在台灣這樣做，就是因為民進黨政府根本不替慰安婦發聲，甚至台南慰安婦銅像設立後，駐日代表謝長廷還出言批評。

經過1小時後，日方終於派處長接下陳情抗議書，陳抗告一段落。

(中國時報)