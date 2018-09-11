馬雲1年後交棒 張勇接任主席

2018年09月11日 00:58 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

阿里巴巴集團董事局主席馬雲昨公布「傳承計畫」，明年9月10日將由集團現任首席執行長張勇，接替其主席一職；未來1年，他會協助張勇完成過渡。馬雲直言，該計畫已醞釀10年，而在交棒後，他想回歸教育，並感性表明，「阿里從來不只屬於馬雲，但馬雲永遠屬於阿里」。

萌退意 股價重挫3％

馬雲交棒消息一出，阿里巴巴在美國掛牌的股價重挫逾3％。馬雲昨日正式向阿里巴巴客戶、員工和股東發出一封文情並茂公開信，除公布傳承計畫，也在信中吐露交棒心路歷程，並不忘推崇接班人張勇。

馬雲在信中指出，1年後的今天，就是2019年9月10日，阿里巴巴20周年，他將不再擔任集團董事局主席，現任阿里巴巴集團CEO張勇（逍遙子）將接任董事局主席一職。

馬雲表明，從即日起會全面配合張勇，為集團過渡做好準備。在2019年9月10日後，將繼續擔任集團董事會成員，直至2020年阿里巴巴年度股東大會。「這是我深思熟慮、認真準備了10年的計畫，今天得以實現，要感謝阿里巴巴合夥人的認同，感謝阿里巴巴集團」。

談及萌生傳承計畫的念頭，馬雲強調，公司持久發展靠的是治理制度、文化體系和源源不斷的人才梯隊，公司不可能只靠幾個創始人；10年前我們就問自己這個問題，如何保證馬雲離開公司後，阿里巴巴依然健康發展？為此，「這10年來，我們從未停止過努力和實踐。」

馬雲還稱，張勇擔任集團CEO以來，展現出卓越的商業才華和堅定沉著的領導力，具有超級電腦般的邏輯和思考能力，敢於站在未來創新設計新型商業模式和業態，還被評為大陸2018年最佳CEO排名第一。交棒給張勇，「我認為這是我現在最應該做的最正確決定。」

閒不住 退休回歸教育

至於退休後生活如何規畫，馬雲說，「我是閒不住的人，我想回歸教育，做我熱愛的事情會讓我無比興奮和幸福。再說了，世界那麼大，趁我還年輕，很多事想試試，萬一實現了呢？我可以向大家承諾的是，阿里從來不只屬於馬雲，但馬雲會永遠屬於阿里。」

(中國時報)