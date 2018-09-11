薪資連8月增逾2％ 民眾無感

2018年09月11日 00:58 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

近來受僱員工薪資調查

主計總處昨公布調查，全體受僱員工經常性薪資平均為4萬933元，年增2.65％，這是連8個月增幅逾2％，也創近19年同月最大增幅。主計總處國勢普查處副處長潘寧馨說，顯示國內景氣持續復甦，今年廠商調薪情況變積極了。

3成6上班族 凍薪逾4年

包括本薪與按月給付的固定津貼及獎金等經常性薪資調升以外，主計總處也公布7月受僱員工的非經常性薪資達1萬736元，年增26％，主要是廠商在7月發放紅利、績效獎金，兩者合併後，總薪資為5萬1669元，比去年7月成長6.9％。

不過，許多上班族仍不禁想問，真的有加薪嗎?人力銀行表示，「主計總處公布的調查，與上班族實際感受差很大」；1111人力銀行今年8月公布「上班族薪資成長調查」指出，上班族平均凍薪長達3.47年，有高達36％受訪者薪水停滯超過4年，就連最令人稱羨的金融業，平均也要1.7年才有調薪機會，顯示上班族普遍心情感受是「薪情差」。

景氣外強內冷 內需加薪少

yes123求職網發言人楊宗斌分析，這波景氣「外強內冷」，即外需為主的科技、製造業加薪鮮明，內需服務業因應基本工資調漲趨勢、人力需求而勉強加薪，加上企業並非「齊頭式」加薪，基層員工較感受不到。

值得注意的是，人力市場需求雖有增加，但7月有高達20.1萬大軍退出勞動市場，比6月增加2.2萬人，創下近10個月新高，但由於社會新鮮人進入職場，整體受僱員工淨增加4.8萬人。

但是潘寧馨從正面解讀表示，退出人數增加，並非全是企業經營不善而遭解雇，亦有可能是景氣好，尤其7月已經領完績效獎金，員工「自發性」的暫時退出，通常是轉職、跳槽的打算，反而景氣下滑時，員工通常「忍」一下，受僱員工退出人數反降。

不過，剔除物價漲幅後，1至7月實質經常性薪資平均3萬8105元，雖然是近11年同期新高，卻不如2001年的3萬8308元。

(中國時報)