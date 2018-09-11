製造業躍進 服務業牛步

友善列印
中國時報
／台北報導

景氣好轉、企業加薪，待遇卻大不相同。根據主計總處按「行業別」觀察，擁有280多萬受僱員工的製造業，加薪狀況最令人稱羨，因為7月平均每人總薪資與去年同月相比，足足增加5832元，服務業加薪則僅1716元，不到製造業的3分之1。

政大勞工所教授成之約分析指出，今年上半年景氣、外銷皆佳，製造業加薪反映出口暢旺。對於服務業加薪呈牛步，成之約認為，服務業是內需產業，不能輸出，現在陸客不來，又遇上國內年金改革議題，消費縮減，服務業營業狀況普遍不好，老闆怎麼有足夠能力替員工加薪?

成之約表示，以國內旅遊來說，公教人員每月退休金少領1、2萬元，旅遊規畫、上餐館的頻率一定降低，尤其60歲左右的退休人士，以前有錢、有閒，每個月來趟國內旅遊，現在可能改為1季1次，住宿、餐飲、休閒等服務業都會受到衝擊。

根據主計總處服務業「行業別」的統計顯示，休閒服務業、支援服務業7月總薪資成長狀況與去年同月相比，增加幅度不到1000元，通訊與傳播業以及技術服務業的總薪資還倒退嚕，較去年同月分別減少1024元以及386元，拖累整體服務業的表現，總薪資僅增加1716元。

陸美貿易戰如火如荼展開，yes123求職網發言人楊宗斌認為，製造業大廠已著手分散風險，除了生產業移回台灣外，也考慮到東協設廠；楊宗斌認為，明年將帶動製造業人力需求，在缺工的壓力下，製造業薪水還有走揚的可能。

(中國時報)

薪資連8月增逾2％ 民眾無感 業界提醒 整體消費力持續下降

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。