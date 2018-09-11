業界提醒 整體消費力持續下降

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中國時報
／台北報導

主計總處公布前7月經常性薪資平均創新高，表示主因為景氣穩健成長。對於這個結論，業界認為，許多行業薪資水平在均值之下，可謂幾家歡樂幾家愁，更重要的是由於年金改革等因素，整體消費力正在下降，政府應該要更重視這個現象。中小企業則表示，平均薪資雖提升，但基本工資調漲等，讓企業經營意願低落，也是真實現況。

全國商業總會理事長賴正鎰表示，根據主計總處統計，不動產業、批發及零售業和製造業經常性薪資平均成長最多，這些行業確實表現回溫，但是陸美貿易戰持續，已造成台股大跌，未來景氣是不是繼續變好，值得觀察。

賴正鎰認為，薪水成長是「平均值」，有幾家表現好，也會有不好的，當然景氣出現復甦跡象很直得慶賀，但不能「看到平均上升就很高興」。他認為，景氣數字可能會有延遲表現，又如年改造成國內消費力下降，內需產業不振，明年還要配合政府基本工資調漲，希望政府還是要觀察到這種問題，現在還是聽到很多行業都在哀哀叫。

「企業其實都很願意加薪！」賴正鎰說，薪資成長的另一個原因，也可能是產業間互相競爭造成，這是業界的自然現象，甚至不需要政府去強制提高薪資；而企業表現好，所有老闆都很樂意回饋給員工。

中小企業總會理事長李育家指出，即使是小型企業，只要有能力，也很願意給員工應有的福利，只是在薪資平均提高的成績單背後，基本工資「齊頭式」調漲，對中小企業傷害很大，有許多業者感到灰心，經營意願低落。

(中國時報)

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