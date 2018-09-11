中選會 藍公投案 6成涉大量抄寫

2018年09月11日 00:58 中國時報 張理國 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨「反空汙」、「反深澳電廠」及「反核食」3項公投，日前傳出部分戶所查對連署書後回報有6成涉及大量抄寫，中選會主委陳英鈐昨表示，的確有部分戶所回報情況如此，會不會導致藍營3公投案皆不成案，年底無公投可綁大選，最快要10月2日中選會委員會確認。

陳英鈐說，6成大量抄寫問題很嚴重，就算只有1個戶所回報，情節也很誇張，「實在沒有料到會是這樣」；至於目前有多少戶所回報有類似情事，相關細節他現在不方便多講，一切等全部查對完成回報到中選會後，再由委員會開會討論。

陳英鈐說，下次委員會議是在9月18日，但應該還沒有案子可以全部查對完成回報給中選會，屆時是不是要先初步討論連署書「大量抄寫」問題，還要再看看，而依照《公投法》規定，國民黨最早送件的公投案最快也要10月2日才能討論，能不能成案。

國民黨文傳會代理主委唐德明昨晚在臉書回擊表示，中選會以明示、暗示、影射的手段，用負面形容詞，包括史無前例、離譜連署、偽造文書、無所不用其極地誣衊國民黨的公投連署，是太扯了。

他表示，國民黨3項公投案送進中選會之後，中選會的所作所為，都是朝著想要否決這3項公投案而來，明明在差不多時間送達的公投案，份數甚至比國民黨送的還多，同樣也有死亡連署的情形，但中選會從頭到尾都只針對國民黨。

唐質疑，中選會作為必須中立的行政機關，可以不斷用針對性、影射性言語，抹黑國民黨所提的公投案嗎？這一切都說明，民進黨就怕公投綁大選，中選會因此也變成民進黨的助選機關了。

唐德明請教陳英鈐，是哪一個戶政機關已經完成全部查對？而且能夠確定有高達6成是所謂的大量抄寫？即使單一的戶政機關查對情形有異常，又如何能夠用單一個案去推論全國的情況呢？如果不能，陳英鈐影射國民黨所提3項公投案有高達6成是大量抄寫，到底是何居心？

(中國時報)