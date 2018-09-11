5萬職缺 「退休公教有優勢沒優先」

2018年09月11日 00:58 中國時報 陳燕珩 、 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

年金改革衝擊北市近4萬名退休公教，市府盤點出5萬人次兼職缺，表明會優先提供給退休公教人員參與，不過，方案一出，遭外界質疑排擠他人，恐違反《就業服務法》，市府也隨即改稱退休公職「沒有優先，但有優勢」。

北市府首場說明會將在今天舉行，市長柯文哲將親自出席；藍議員狠酸，該方案擺明是為騙公教選票而設計，現在又說會公平競爭，根本是打灰色地帶的假球。

國民黨台北市長丁守中質疑，市府編制內外的員工也才7萬6千人，這5萬個職缺是怎麼冒出來的？柯文哲以前把公務員的「正餐」給剝奪了，現在選情告急才發「營養口糧」，根本就是騙票。

民進黨台北市長參選人姚文智則質疑，為何工作職缺只提供給退休公教人員，柯文哲應盡速公布計畫，為何弄出一個「壓迫現職者」、「欺騙退休者」、「排擠尋職者」的詐欺方案。

北市府依府內現有委外工作，盤點出臨時性且專業化的工作機會，對外開放登記，包括學校代課老師、標案審查委員、諮詢委員等，以日薪或論件計酬，像是審查委員每次可領2000到2500元，市府預計每年用1.5億經費執行，台北市長柯文哲10日特別強調，1.5億元不是新編預算，只是盤點現有資源。

引發關注的是，公訓處長曲兆祥昨上午才表明，兼職機會開放後，若應徵者條件都符合，市府會「優先」提供給退休的公職人員，市府內部方案資料也指出，會主動委託或聘請退休人員來參與。國民黨議員徐弘庭質疑，市府根本是為騙公教選票，且排擠一般人，有違反就服法之嫌。

主責的副市長鄧家基說，沒有誰優先的問題，大家都能公平競爭，只是退休公教有經驗，本來就較有優勢，今開說明會公布方案後，會讓有興趣的人填意向表，市府將主動邀請他們討論。徐弘庭酸，其他族群不需要討論？鄧回應，目前是針對退休公教、警消處理，看試辦成效可進一步推廣到其他族群。

(中國時報)