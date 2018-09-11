日人踢館 要我提慰安婦證明

國民黨台南市黨部公開日本慰安婦之真相國民運動組織的質問書。（程炳璋翻攝）

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中國時報
／台南報導

代表日本16個團體的「慰安婦之真相國民運動組織」幹事藤井實彥6日到國民黨台南市黨部作勢踹慰安婦銅像，引爆民眾怒火，他向國民黨台南市黨部遞交的「質問書」內容10日曝光，「質問書」要求台灣提出證明文件、公開辯論並限1個月內回答等3項要求，台南市慰安婦人權平等促進會10日聲明，立銅像並非製造衝突，呼籲日方誠實面對歷史責任。

藤井實彥 8日已離境

自稱代表日本16個團體的「慰安婦之真相國民運動組織」幹事藤井實彥，9月6日到國民黨台南市黨部廣場踹慰安婦銅像並由同伴拍照，再前往國民黨台南市黨部遞交「質問書」要求辯論，監視器畫面9日深夜曝光，引發眾怒的藤井則在高調到處品嘗小吃後，已於8日離境。

立銅像 籲日方面對歷史

日本「慰安婦真相國民運動組織」幹事藤井實彥不只有踹慰安婦銅像囂張行徑，他6日遞交的「公開質問書」，被黨部職員形容為「踢館文」，有如上門下戰帖。

該「質問書」內提及，慰安婦銅像位在國民黨台南市黨部的占地內，雖為私有地，但身為日本人決不容許妨害日台友好的「與事實不符的碑文」。

該「質問書」針對銅像旁的碑文內容提出種種質疑，指碑文中提到「抗戰初期日軍在亞太各地設立慰安所，強徵婦女供日軍姦淫，受害婦女約20萬至40萬人，台灣至少1200人」等內容，要求台灣提出20萬至40萬被害人的資料、強徵的證據與台灣1200位被害人受到何種脅迫的具體證據。

該道歉 才能落實台日友好

碑文中提及聯合國人權委員會公布的慰安婦調查報告，日本質問書內強調日本已進行6次研究調查，並將調查報告提供給聯合國，認為台灣有必要與日本進行公開辯論，文中並挑釁的詢問「台灣方面是否願意接受辯論」。

「質問書」最後提及，日台友好關係已因慰安婦設立遭受極大傷害，日方認為需立即解決問題，限定台灣方面1個月內作出回答，並重申舉辦公開辯論。

台南市慰安婦人權平等促進會聲明，設立銅像並非製造對立，而是希望日本政府以誠實的態度，面對歷史責任，對台灣慰安婦公開道歉，化解怨懟，才能真正落實台日友好關係。

(中國時報)

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