新聞透視》怕日本不開心 政府不敢硬起來

日人藤井實彥日前腳踹國民黨台南市黨部旁的慰安婦銅像，引發爭議。台南市議員謝龍介（右）10日與台南市慰安婦人權平等促進協會理事長黃淑貞（中）北上日本台灣交流協會台北事務所抗議，黃淑貞提到逐漸凋零的慰安婦阿嬤的處境時，也不禁紅了眼眶。（黃世麒攝）

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中國時報

民進黨政府口口聲聲說維護台灣民眾權益與尊嚴，但是慰安婦銅像一事彷若照妖鏡，民進黨一遇到日本，立刻矮半截，日本人都侵門踏戶跑來台灣鬧事，民進黨政府的思考總是害怕日本不開心，蔡政府不敢硬起來，會被台灣人看不起。

全台首座慰安婦銅像在8月14日於國民黨台南市黨部旁設立，民進黨政府的反應，不是為慰安婦向日本討公道，反而撇清說此事與政府無關。駐日代表謝長廷，則批評設立慰安婦銅像作用在破壞台日關係。

可是為何南韓、大陸為慰安婦向日本討公道時，都不擔心破壞雙邊關係？為何只有我們的政府那麼卑微，連提都不敢提？

民進黨政府或許會覺得，台日關係很重要，我們依賴日本的程度，遠高於大陸、南韓，所以我們不能觸怒日本。然而縱使在日本國內，仍有大江健三郎、宮崎駿、村上春樹等知名文藝界人士屢屢主張日本應該為侵略鄰國或強徵慰安婦道歉，為何民進黨政府卻老是覺得，要親日、要搞好日本關係就一定不能得罪日本極右派？

任何國家都難免會有歷史上的恩怨情仇糾葛，為了怕影響當下的雙邊關係，無視國人感受，刻意迴避歷史，不是根本的解決之道。德國與法國、波蘭在歷史上有許多宿怨，二戰結束後，德國經由賠款與徹底的審理戰犯，乃至於之後歷任政府誠懇地為納粹罪行向鄰國認錯，終於化解仇恨。

但日本不然，日本先前宣稱要賠償慰安婦，卻刻意迴避國家責任，加上靖國神社內至今仍供奉著發動二戰的日本軍政首腦，這要鄰國如何放下與日本的歷史仇怨？唯有像德國一樣，徹底的道歉賠償，日本才能夠與過去的軍國主義法西斯「大日本帝國」切割。民進黨政府的不作為，既難向台灣受難的慰女婦交代，其實也是日本繼續被鄰國敵視的幫凶。

(中國時報)

日人踢館 要我提慰安婦證明 藍議員群起抗議 要一個道歉

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