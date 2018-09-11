藍議員群起抗議 要一個道歉

日人藤井實彥日前腳踹國民黨台南市黨部旁的慰安婦銅像，引發爭議。台南市議員謝龍介（右）10日與台南市慰安婦人權平等促進協會理事長黃淑貞（中）北上日本台灣交流協會台北事務所抗議，黃淑貞提到逐漸凋零的慰安婦阿嬤的處境時，也不禁紅了眼眶。（黃世麒攝）

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中國時報
、林彥君／綜合報導

全台首座慰安婦銅像於8月14日設立在國民黨台南市黨部旁廣場，自稱代表日本16個團體的「慰安婦之真相國民運動組織」幹事藤井實彥，9月6日竟到國民黨台南市黨部廣場踹慰安婦銅像並由同伴拍照，再前往國民黨台南市黨部遞交「質問書」要求辯論，監視器畫面9日深夜曝光，引發眾怒。

藤井實彥一行連同翻譯共4人，6日前往國民黨台南市黨部旁廣場，藤井站在慰安婦銅像旁抬高左腳作勢踹銅像，同伴則站在銅像前方替藤井拍照，一行人接著進入國民黨台南市黨部遞交「質問書」給市黨部主委謝龍介。謝龍介當天與藤井實彥等人見面後，表達歡迎討論，兩方透過翻譯談話後不了了之。

謝龍介前晚在臉書PO文表示，有民眾向黨部反映，指日本人踹慰安婦銅像，黨部工作人員調閱監視器畫面，看到藤井踹銅像的褻瀆舉動，氣憤萬分，謝龍介除在臉書譴責並要求藤井道歉，並要內政部在藤井道歉前禁止其出境。昨天上午，謝龍介前往台北日本台灣交流協會抗議，國民黨台南市長參選人高思博則率黨籍台南市議員向慰安婦銅像致敬，並舉牌抗議日本人的舉動，且要求藤井實彥應向慰安婦阿嬤下跪道歉後才能離境，內政部在藤井道歉前應禁止他離境。

高思博表示，將對涉嫌褻瀆銅像的藤井提告毀損並附帶民事賠償，要讓他留在台灣對此事負起責任，他並呼籲台灣駐日代表謝長廷應積極與日本交涉，要求日本政府發表聲明，讓台日恢復雙邊友好關係。抗議過程中，有民眾不滿提到，民進黨都在講228，卻不敢提慰安婦，很不公平。

國民黨主席吳敦義10日在台南參與一場餐會，得知日本人到台南踹慰安婦銅像，吳敦義表示，要讓歷史事實得到紓緩，日本政府就要把慰安婦事件查清楚，然後要作兩件事，第1件就是向台灣慰安婦公開正式道歉，第2件給予合理賠償，希望台灣與日本兩方政府都尊重應有的人權。

謝龍介昨天表示，藤井一行由民視記者陪同前往市黨部，不過，民視則指此說並非事實，記者接獲新聞採訪通知，單純前去採訪。

(中國時報)

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