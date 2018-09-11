藤井聲明「沒踢銅像 是國民黨捏造」

2018年09月11日 00:58 中國時報 黃菁菁 、 程炳璋 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨議員謝龍介告發，日本「慰安婦的真實國民運動」組織的理事藤井實彥用腳踢設在國民黨台南市黨部旁的慰安婦銅像，經媒體報導後引起公憤。該組織10日在臉書上刊出藤井發表聲明強調，他沒有踢銅像，那是國民黨捏造的，是選舉的奧步。

藤井聲明稱，他沒有踢慰安婦銅像，是因為從日本花了很長時間抵達台南，因長時間保持同樣姿勢而腳麻，做了好幾次伸展運動。藤井強調，謝龍介沒有公開正面的全部影像，只公開靜止畫面，從靜止畫面看起來好像我在踢銅像。「國民黨懷有惡意地加工我的影像，是為了攻擊民進黨，企圖發展成外交問題，利用此做為選戰的工具。」

藤井在聲明中還強調，台灣有許多令他由衷尊敬的人，他也是希望台日永遠維持友好關係的日本人，為了不破壞台日友好，反對設置有與事實不符的碑文之慰安婦銅像，故自費訪台。

藤井的友人藤木10日也在臉書上分析指出，「謝龍介上傳的是從背面拍攝的影片，加上從正面拍的靜止畫面，為何只有正面是靜止畫面呢？那是因為正面的影像無法公開。」

他表示，「影像中可看出藤井用左手支撐著大腿，腳沒法抬得更高。藤井的左腳原本就有髖關節老毛病，那是他常做的動作之一，我們常一起行動，我很清楚。」

藤木質疑這是國民黨為了打擊民進黨的蔡總統而捏造的，想把問題政治化，還要求藤井、日本首相安倍晉三道歉。事實上，把靜止畫面加工成看似在踢的樣子正是國民黨。「慰安婦的真實國民運動」也預定向國民黨提出抗議。

藤井赴台南的目的是向謝龍介提出該組織的抗議文，希望提出慰安婦銅像碑文所寫的20萬至40萬名性奴隸的根據，謝龍介無法回答便捏造、散播假消息。該組織除了嚴正向國民黨抗議外，還要求日本政府絕對不能道歉。

國民黨要求駐日代表謝長廷向日本政府提出抗議，對此駐日代表處尚無回應。

(中國時報)